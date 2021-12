El dulce mensaje que Wanda Nara le dedicó a Joaquín, el pastelero de 10 años que sufrió ciberbullying

Joaquín Nahuel tiene 10 años y se volvió viral en las redes sociales gracias a su habilidad en la pastelería. Pero no fueron solo sus increíbles tortas las que lo ayudaron a superar los 200 mil seguidores en Twitter, sino que la gente comenzó a querer ayudarlo ya que su objetivo es juntar plata para una costosa cirugía. Mientras muchos lo apoyaron, otros comenzaron a acosarlo por las redes y fueron varios los famosos que salieron a defenderlo. Wanda Nara se encuentra en esta lista.

Joaquín Nahuel, el niño pastelero Twitter: @JoaqunNahue

Más conocido como “el nene de las tortas”, Joaquín tuvo un accidente en su infancia que le provocó una serie de heridas en todo el cuerpo, principalmente en el brazo. Con el objetivo de pagarse una cirugía, y con ganas de seguir su sueño de convertirse en pastelero, se lanzó a las redes sociales para mostrar su trabajo. Pero, un día, su mamá decidió tomar el control de la cuenta para dar un fuerte mensaje sobre el cyberbullying que enfrentaba su hijo.

“Le dijeron pastelero discapacitado, que su brazo no es lo único deformado, yo entiendo que Twitter sea así, pero es un nene y esto le está haciendo mal”, escribió la enojada madre, tras anunciar que Nahuel ya no tendría un perfil en la red social. Sin embargo, más abajo en el descargo aclaró que la decisión era de él.

El descargo de la madre de Joaquín Nahuel luego de que su hijo recibiera comentarios discriminatorios en Twitter Twitter: @JoaqunNahuel

Días después, el niño volvió a aparecer para manifestar que deseaba seguir con el trabajo que venía realizando y que no dejaría que nadie empañara sus sueños. “Decidí que voy a seguir, que no voy a dejar que nada ni nadie frustre mi sueño, que voy a darle para adelante”, expresó en un video.

Y, con una claridad no tan común en personas de su edad, aclaró: “Le quiero dar un consejo a los que están pasando por lo mismo que yo: que sigan para adelante, que luchen por lo que quieren, que no dejen que nada ni nadie impida sus sueños y que yo soy fuerte y ustedes también lo son y que una discapacidad no nos hace ni menos ni más”.

Fueron muchos los famosos que decidieron apoyarlo utilizando sus redes pero Wanda Nara fue por más. La mediática está planeando regresar a Argentina para celebrar el cumpleaños de Constantino, el menor de sus hijos junto a Maxi López, y le encargó a Joaquín la tarea de preparar la torta.

El emotivo mensaje de Wanda Nara para Joaquín Nahuel instagram

La empresaria, quien por su parte no es ajena a las constantes críticas de los usuarios de las redes, le envió un dulce mensaje a través de sus historias. “Sos un ejemplo para cualquier niño. Nunca bajes los brazos y que nadie te diga que no puedes cumplir tus sueños. Puedes lograr todo lo que soñás y más”, escribió tras realizar el pedido. Ahora habrá que esperar al encuentro entre ambos.