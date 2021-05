El duro relato de Claudio Rico sobre su infancia: “Sufrí un abuso cuando tenía siete años”

El humorista Claudio Rico fue parte de Vino para vos, el ciclo televisivo conducido por Tomás Dente en KZO, y se sinceró sobre un doloroso episodio de su niñez. Durante una extensa e íntima conversación, contó por primera vez el abuso que sufrió en sus primeros años.

“Tuve una infancia complicada. Sufrí un abuso cuando tenía siete años, por parte de un vecino. Esta es la primera vez que lo cuento, y creo que ya era hora de hacerlo”, reveló Rico. Al escuchar sus palabras, Dente le aseguró que el espacio del programa estaba abierto para él si quería continuar con su historia.

En este momento, Claudio reflexionó sobre su pasado y se refirió a las víctimas de abusos sexuales: “Es muy importante que lo hablen, lo tienen que contar, no se lo tienen que guardar. Yo hice terapia por mucho tiempo, pude resolver muchas cosas gracias a eso y, cuando pasan estas cosas, a veces uno por vergüenza o por miedo lo calla”.

Y agregó: “Al primero que se lo quise contar fue a mi hermano, pero recibí una cosa mala y me dio miedo seguir contando. Por eso no lo conté hasta mis veintipico con una terapeuta”.

Claudio Rico habló sobre el abuso que sufrió cuando tenía siete años

Ante la consulta del conductor sobre el episodio que vivió en su infancia, Rico detalló que el abusador era el sobrino de un vecino y que sucedió en un quinta de su familia. “Me llevó engañado, él debería tener arriba de 18 años, y yo siete. Lo que recuerdo muchísimo, no me lo puedo borrar, es el olor a humedad que tenía el colchón donde él abusó de mí. A veces, cuando entro en alguna casa, siento ese olor a humedad, me conecta con ello y huyo”, narró.

Además, destacó que el humor y la pasión por su trabajo fueron claves: “Creo que se puede hacer humor con todo. El humor me salvó la vida. Haberme recluido en hacer chistes, en llamar la atención, en ser el gracioso, me permitió hacer la catarsis de no haber podido contar lo que yo sufrí de chico”.

“Todo eso malo que me pasó de chico traté de canalizarlo y tener como meta la mejor familia que yo hubiera querido tener. Lo logré con Florencia que es mi esposa, y con mis tres hijos, Sabrina, Matías y Cami”, concluyó.

LA NACION