El duro testimonio de Chio, el hijo de Gilda, durante su paso por PH Podemos Hablar: “La negué por mucho tiempo”

A lo largo de gran parte de su vida, Fabricio Cagnin intentó mantenerse en el anonimato. No quería que lo conocieran, no quería ser famoso y, especialmente, no quería que supieran que era hijo de Gilda. Él, quien con apenas ocho años fue uno de los pocos sobrevivientes del incidente en el que tanto su mamá, su hermana y su abuela -al igual que otros pasajeros- perdieron la vida, quería alejarse lo más posible de ese dolor. Pero el tiempo pasó y, ahora, mucho tiempo después, decidió lanzarse como solista bajo el nombre Chio, inspirado en el apodo que le puso la mujer que le dio la vida. Durante su paso por PH: Podemos Hablar (Telefe), compartió algunos fragmentos de su dura historia de vida.

El sábado por la noche, Andy Kusnetzoff le propuso a sus invitados compartir la historia detrás del día que fue un antes y un después en su vida. Para Chío, la respuesta era dolorosamente clara: 7 de septiembre de 1996, el día del accidente en el que murió gran parte de su familia.

“Presencié un accidente tremendo donde se me fueron mi mamá, mi hermana y mi abuela. Tengo ese recuerdo todavía vivo, de empezar un día celebrando porque íbamos a viajar, subirme al micro... Esa fecha me marcó y ese nene quedó atrapado ahí y salió otro que tuvo que adaptarse a otra realidad”, expresó.

El siniestro ocurrió mientras la artista hoy devenida en santa realizaba uno de sus tours musicales y, de camino a la provincia de Entre Ríos, fueron embestidos por un camión. Murieron siete personas en total.

A continuación, relató cómo fue el momento previo que, a pesar del paso del tiempo y aunque era apenas un niño, lo recuerda en detalle. “Subimos al micro, elegimos el asiento con mi hermana. El tercer asiento. Y nos quedamos, como siempre, durmiendo. Recuerdo que abrí los ojos en un momento y estaba solo yo, y la vi a ella adelante con mi mamá, charlando. Sentí muchas ganas de ir, pero no sé por qué, me quedé en el lugar. Fue cerrar los ojos, dormir y despertarme en un lugar que no reconocí. Es inexplicable”, manifestó.

Fabricio "Chio" Cagnin junto a su hermana Mariel, quien falleció a los 11 años instagram @soychio.oficial

Después de ese día, Chio se fue a vivir con su papá y con su abuelo. No volvió a la casa que compartía con su mamá en Villa Devoto y evitó dar a conocer su parentezco. Pocas personas sabían que era el hijo de Gilda. Ni siquiera su novia (que hoy es su esposa), quien lo descubrió al año de ponerse de novios al leerlo una revista. Alejarse de ese dolor se volvía cada vez más difícil, cuanto más fama ganaba la intéprete de “No me arrepiento de este amor”.

“Yo negué a Gilda por muchos años”, admitió. Y explicó: “Me traía mucho dolor. Y no me podía escapar, porque quizás estaba en un club festejando fin de año y de repente aparecía Gilda. De repente me traía mi realidad”.

Gilda falleció el 7 de septiembre de 1996

Sin embargo, le llegó el tan esperado final feliz. Entendió que no podía negar de su historia y que intentar enterrar lo vivido no lo llevaba a ninguna parte. Logró amigarse con su dolor -proceso en el que su esposa, Brenda, y sus hijas tuvieron un rol muy importante- e incluso pudo regresar a la música. Aunque no siguió los pasos tropicales de Gilda, lanzó su álbum de pop-rock en el que, de cierto modo, le rindió tributo a su mamá.

