Para los fans de Friends: abrirá el icónico café Central Perk

El Central Perk Coffeehouse, inspirado en la emblemática cafetería de la serie Friends, abrirá una nueva ubicación en Times Square, Nueva York, a finales de este otoño de 2025, según reveló la revista estadounidense People. Este establecimiento sigue al éxito de la primera ubicación en Boston, inaugurada en 2023. La nueva cafetería estará ubicada en la esquina de la Séptima Avenida y la Calle 47, en el corazón de Times Square, y ofrecerá una experiencia inmersiva para los fanáticos de la serie.

La apertura en Times Square marca una oportunidad única para que los fanáticos vivan la magia de Central Perk en el corazón de Manhattan (Foto: Instagram @centralperk)

El diseño del local incluirá una “Orange Sofa Room”, una sala inspirada en el icónico sofá naranja de Central Perk, que será el centro de atención del espacio. El menú estará a cargo del chef Tom Colicchio, conocido por su participación en Top Chef, y ofrecerá una variedad de bebidas de café artesanales y platos inspirados en la serie. Además, se podrán adquirir mezclas de café con nombres alusivos a Friends.

Esta apertura no solo busca recrear el ambiente de la serie, sino también revitalizar un espacio comercial que permaneció vacío desde la inauguración del edificio hace ocho años. La colaboración entre Warner Bros., Cushman & Wakefield y otros socios tiene como objetivo atraer inquilinos permanentes al área y mostrar el potencial del sitio como un destino comercial atractivo en una de las zonas más transitadas del mundo.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer para la serie Friends (NBC)

Friends, la serie que se emitió originalmente entre 1994 y 2004, todavía mantiene su popularidad. Es una sitcom estadounidense creada por David Crane y Marta Kauffman, que se emitió originalmente entre 1994 y 2004 por la cadena NBC, y que sigue la vida de seis amigos veinteañeros —Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey y Phoebe— que viven en Nueva York.

La historia explora sus relaciones, trabajos, romances, amistades y los altibajos de la vida cotidiana con mucho humor y situaciones entrañables. Gran parte de la acción transcurre en dos apartamentos principales y en el famoso Central Perk, la cafetería donde los personajes pasan gran parte de su tiempo.

Las mezclas de café tienen nombres alusivos a la serie Friends (FB/Central Perk)

Rachel Green, interpretada por Jennifer Aniston, comienza como una joven adinerada que deja atrás la vida de lujo para ser independiente y trabajar en la moda. Ross Geller, paleontólogo y hermano de Monica, mantiene un amor intermitente con ese personaje.

Monica Geller, es una chef obsesionada con la limpieza y el orden, y la hermana de Ross. Chandler Bing, por su parte, es conocido por su humor sarcástico y su lealtad al grupo; mientras que Joey Tribbiani, actor en ciernes y mujeriego simpático, es famoso por su frase “How you doin’?”. Por último está Phoebe Buffay, una joven excéntrica y artística, que toca la guitarra y tiene un pasado complicado.

El nuevo establecimiento ofrecerá una experiencia inmersiva con un diseño moderno, con la icónica “Orange Sofa Room” y un menú de café inspirado en la serie (Foto: Instagram @centralperk)

Durante sus diez temporadas, la serie se convirtió en un verdadero fenómeno global, ya que influyó en la moda y en los estilos de vida de los años 90 y 2000. Fue así que ganó seis premios Emmy y recibió múltiples nominaciones durante su emisión. Incluso después de finalizada, mantuvo popularidad constante a través de plataformas de streaming.

La apertura de este Central Perk Coffeehouse en Times Square representa una oportunidad única para los fanáticos de esta icónica producción experimenten en persona uno de los lugares más emblemáticos de la televisión.