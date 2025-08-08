Julieta Prandi expuso este viernes sus palabras finales ante el tribunal que juzga a su exmarido, Claudio Contardi, en los tribunales de Campana. La actriz y conductora detalló el calvario que vivió, pidió una condena para el acusado y responsabilizó a los jueces por su seguridad. El veredicto se conocerá el próximo miércoles.

Qué dijo Julieta Prandi en sus últimas palabras ante el tribunal

Julieta Prandi se dirigió a los jueces en la etapa final de los alegatos. Con la voz quebrada, relató el impacto que el proceso judicial y los hechos denunciados tuvieron en su vida. “No es fácil estar en mis zapatos hoy. Son muchos años en los que soñé y esperé tenerlos enfrente. Añoraba este momento con toda mi vida”, expresó la conductora.

El abrazo de Julieta Prandi con su hermana Natalia en la puerta de los Tribunales de Campana

“Hoy estamos acá para juzgar si fui o no violada. Y no fui violada una vez, sino infinidad de veces“, afirmó. Describió un patrón de abuso que, según su testimonio, se extendió por más de diez años. Detalló que fue aislada, maltratada y humillada por Claudio Contardi y explicó que la apartaron de su familia durante cuatro años.

El relato de Prandi buscó dimensionar el alcance de su sufrimiento. “Esto que estamos hablando acá es solo un 10% de lo que a mí me pasó. De lo que yo tuve que vivir. Pasé un horror. Yo ya estuve muerta. No quiero estar muerta dos veces“, sentenció. Además, manifestó que las secuelas del trauma persisten.

“Todavía no me siento una persona libre, plena, viva y feliz. Todavía intento reencontrarme, volver a sonreír, sentirme segura, necesito dejar de recordar los momentos más aberrantes”, sostuvo.

La conductora aseguró que fue aislada de su familia durante cuatro años Ricardo Pristupluk

En su declaración, recordó el contexto familiar en el que ocurrían los hechos. “Tenía un bebé de apenas unos meses y un nene de cuatro años cuando pasaba esto”, explicó. La carga emocional, según sus palabras, fue insoportable. “Me hubiese encantado no despertarme más, y eso que era mamá de dos”, dijo para describir un estado de desesperanza profunda.

El reclamo económico y el pedido de justicia

La conductora hizo una distinción clara entre el daño emocional y cualquier reclamo material. Subrayó que su pérdida no se mide en dinero o bienes. “No hay una pena que pueda equiparar lo que a mí me robaron. Entré siendo una Julieta y salí siendo otra”, manifestó.

Claudio Contardi tiene prohibido salir del país hasta que se dicte la sentencia Martín Cossarini

Prandi desestimó cualquier interpretación económica de su denuncia. “No se trata de dinero, o de todo lo que él me sacó, que fue todo. Trabajo desde que tengo 15 años. Todo lo que se compró lo hizo con mi plata. No quiero un palacio, no quiero nada. Solo justicia, es lo único que pido. Me robó casi 20 años de vida“, afirmó.

Su pedido también trascendió su caso personal. Lo hizo extensivo a otras personas en situaciones similares. “Es por mí y por las víctimas a las que llaman mentirosas”, sostuvo.

La advertencia al tribunal y el pedido de detención

Antes de finalizar su exposición, Julieta Prandi lanzó una seria advertencia a los jueces sobre su seguridad. Manifestó su temor por las posibles acciones de Contardi si no queda detenido. “Sepan que esta persona es capaz de hacer cualquier cosa. Él no se va a manchar las manos de sangre, pero tiene a muchas personas sucias alrededor para mandar a hacerlo”, declaró.

Prandi responsabilizó a los jueces por su seguridad si Contardi no es detenido‎

Su pedido fue explícito. “Pido que lo detengan. Los hago responsables a ustedes de lo que me pueda pasar si no lo detienen”, concluyó, con la mirada fija en los miembros del tribunal.

La declaración de Claudio Contardi

Tras las palabras de Julieta Prandi, llegó el turno de Claudio Contardi. El acusado brindó una declaración breve y centrada en su defensa. “Durante todo este proceso, que lleva mucho desgaste, fuimos, con mi familia, amedrentados por Prandi a través de los medios de comunicación”, afirmó.

El acusado afirmó que fue amedrentado por Prandi a través de los medios Captura de video

Contardi insistió en su versión de los hechos. “Siempre me puse a derecho. Soy inocente“, declaró ante los jueces. A su vez, cerró su intervención con una promesa sobre el futuro: “Ante cualquier decisión, voy a seguir luchando por mi inocencia y para estar con mis hijos”.

El tribunal dispuso una medida cautelar para el acusado. Claudio Contardi no podrá salir del país hasta el próximo miércoles. Esa fecha fue fijada para la lectura de la sentencia. El veredicto se dará a conocer a las 11, momento en que se definirá la situación judicial del exesposo de Julieta Prandi.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.