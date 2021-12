La broma de Nancy Pazos en su sorpresivo primer día de conductora

“Buenos días, ¿Cómo les va? Sí, soy yo, Nancy Pazos, que es lo único que quedó. Yo y Tomás Dente”, lanzó la periodista, quien este lunes tuvo que hacerse cargo de la conducción del ciclo de Telefe. Es que, a raíz del contagio de Covid de Marcelo Polino, parte del staff del programa se encuentra aislada esperando para testearse.

“Se nos enfermó (Marcelo) Polino, que le mandamos un beso muy grande. Gracias a vos Poli hoy puedo conducir, estoy debutando en Telefe, chicos. A los 53 pirulos debuto como conductora”, bromeó eufórica mientras le decía a Florencia Peña que no vuelva más. “Ya te podes quedar en tu casa”, sumó.

El elenco de Flor de Equipo en noviembre, al celebrar su primer año de emisiones Telefé

Desde su casa, Florencia Peña respondió fiel a su humor: “Mira lo que tenía que pasar”, comentó prendiéndose al chiste de la periodista. Sin embargo, segundos después se puso seria para hablar de la situación que están atravesando como equipo. “Quiero decirles que yo estoy adentro porque fui contacto muy estrecho con Poli. Ahora en un rato me voy a ir a hacer el PCR. Lo primero que tengo para decir es que está heavy la cosa. Yo recuerdo haber pasado por esta situación hace un año. Yo acá sentada sin poder ir al piso. Hay mucho contagio, hay que cuidarse por más que uno tenga las tres dosis”, agregó.

Minutos después, Pazos tomó la palabra para contar cómo se encuentra el embajador de MasterChef Celebrity. “Queremos decir que Poli está bien, dio positivo ayer. La está cursando con algunos síntomas, no es asintomático. Hay parte del equipo aislado, otra parte que dio positivo hoy mismo y otra parte que estaba de vacaciones, como es el caso de Paulo (Kablan) que está dando vueltas por Mendoza”, aclaró.

“Yo me había hisopado el viernes porque teníamos una mesa de Navidad bien grande y me había dado negativo. Me volvió a dar negativo hoy y no estuve el viernes con Poli, así que bueno... la vamos a tener que apechugar”, exclamó antes de comenzar con la agenda del programa.