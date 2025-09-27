Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro hablaron de su fanatismo por Lionel Messi y sorprendieron

Durante la promoción de Una Batalla Tras Otra —la película estadounidense de suspenso y acción escrita, producida y dirigida por Paul Thomas Anderson—, el periodista Alexis Puig tuvo la oportunidad de dialogar con dos de sus protagonistas, Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro, quienes hablaron de su fanatismo por Lionel Messi y otro astro argentino.

Puig, quien compartió parte de la entrevista en su cuenta de Instagram, fue quien introdujo el tema del fútbol, una pasión nacional, lo que generó revelaciones inesperadas por parte de ambos actores. DiCaprio, que en más de una ocasión fue visto en partidos del Inter Miami, confirmó su admiración por el futbolista argentino. Al ser consultado sobre si seguía la carrera del 10, el ganador del Oscar no dudó en afirmar: “Soy un gran fan”. La respuesta fue celebrada por el periodista, que destacó la relevancia del fútbol dentro de la cultura nacional.

Una batalla tras otra es una película estadounidense dirigida y escrita por Paul Thomas Anderson y basada en la novela Vineland del escritor estadounidense Thomas Pynchon

Por su parte, Benicio del ToroBenicio Del Toro, por su parte, reconoció su profunda admiración por otra leyenda del deporte argentino: Diego Armando Maradona. “Soy fan de Messi, pero soy un gran fan de Maradona”, aseguró el actor puertorriqueño.

Del Toro incluso compartió una anécdota personal que reflejó su fanatismo: “Tuve el placer de conocerlo y pasar algo de tiempo con él”. En el pasado, su nombre llegó a sonar con fuerza para interpretar a Maradona en una película biográfica, lo que refuerza el vínculo simbólico entre el actor y el ídolo popular.

Una batalla tras otra está protagonizada por Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor y Chase Infiniti Warner Bros.

Aunque del Toro admitió no ser un experto en fútbol, reconoció disfrutar del deporte. La conversación, rápidamente, se viralizó, ya que mostró una faceta poco conocida de dos grandes figuras del cine mundial.

Cabe destacar que, en 2023, Leonardo DiCaprio fue visto en la tribuna durante un partido del Inter Miami frente a Los Ángeles Galaxy, encuentro que contó con la presencia de Lionel Messi en el campo de juego. El actor no quiso perderse la oportunidad de ver al astro argentino en vivo y su presencia rápidamente se volvió noticia.

La estrella de Hollywood fue captada por las cámaras mientras disfrutaba de un helado en el palco mientras seguía el partido, lo que generó una reacción curiosa y comentarios en redes sociales. Aquel evento reunió a múltiples celebridades como Owen Wilson, Gerard Butler, Selena Gómez, el príncipe Enrique y LeBron James, lo que confirmó que la llegada de Messi a Estados Unidos trascendió el deporte y se convirtió en un fenómeno cultural.

Maradona y Messi, las dos máximas leyendas del fútbol argentino AFP

Lionel Messi y Diego Maradona son dos leyendas indiscutidas del fútbol mundial. Messi, actual campeón del mundo con la selección argentina y referente del Inter Miami, es admirado por su talento, constancia y vigencia a lo largo de más de dos décadas de carrera. Maradona, por su parte, quedó inmortalizado como el ídolo máximo de los argentinos gracias a su genio en la cancha y su liderazgo en la conquista del Mundial de 1986. Ambos trascendieron las fronteras del deporte y se convirtieron en símbolos culturales.