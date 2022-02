Cruz, el hijo menor de Victoria y David Beckham, sorprendió con un anuncio sobre su futuro

El hijo menor de Victoria y David Beckham anunció que quiere seguir los pasos de su madre durante los próximos años y dedicarse a la música. De hecho, el joven Cruz, que cumplió 17 el pasado domingo, confirmó que trabajará con el compositor que ayudó a Justin Bieber a consolidar su carrera como una superestrella.

Así entonces, Cruz ha estado trabajando en el estudio con Poo Bear, quien escribió “Yummy”, “What do you mean?”, “Intentions” y “Where are U now”, todos éxitos del canadiense de 27 años. “Hemos estado en el estudio un par de veces e hicimos algunas canciones juntos. He estado escribiendo sobre experiencias personales y reales”, manifestó el hijo del exfutbolista de la selección de Inglaterra y la integrante del grupo musical Spice Girls.

Cruz quiere dedicarse a la música y su referente es Justin Bieber

Cruz ya tiene algo de experiencia con la música. En 2016 lanzó el tema “If everyday was Christmas” con fines benéficos, pero esta vez se está tomando las cosas más en serio. En una nueva entrevista con la revista iD, el joven explicó, en relación a las pasiones de sus padres: “Pensé que me gustaría jugar al fútbol y lo hice por un tiempo, pero luego decidí que esto es exactamente lo que quiero hacer”.

Desde entonces, ha aprendido a tocar la guitarra, el piano y la batería. En tanto, el joven de 17 años continuó: “Incluso aprendí a tocar la mandolina para una canción que escribí. No pienso que uno deja alguna vez de aprender, pero me estoy tomando mi tiempo para ver qué sucede”.

El adolescente cumplió 17 años el pasado domingo

Inspirado por su mamá, una emblemática estrella del pop, Cruz mostró las cualidades de un artista desde muy joven, ya que se unió a las Spice Girls en el escenario del Madison Square Garden de Nueva York en 2008, cuando solo tenía tres años. En la misma entrevista, el adolescente manifestó: “Daba vueltas sobre mi cabeza y esas cosas, lo cual es genial para recordar ahora”.

El video del hijo de David y Victoria Beckham cantando

Pero fue años más tarde, mientras cantaba “Love On Top”, de Beyonce, en el auto, que sus padres se dieron cuenta de que tenía el potencial para triunfar. Al respecto, Cruz agregó: “¡Todavía era muy pequeño! Mi voz no se había desarrollado realmente, ¡por eso podía cantar así de alto!”.

En la entrevista con la revista id, para la cual hizo una original producción fotográfica donde se mostró con prótesis en los dientes, el adolescente reveló que su artista musical preferido es Frank Ocean, al cual admira, pero se tomó el tiempo de mencionar a Billie Eilish, sobre quien lanzó: “Amo su música, amo su estilo y me encantaría invitarla a salir. Entonces, Billie, ya sabés donde me encontrás”.

Su mamá, por su parte, compartió algunas de las fotos que se tomó para el sitio web y comentó: “Primer gran día con 17 años. ¡Tan orgullosa!”. Su papá fue por el mismo camino y, al publicar las postales, acotó: “Tan cool. ¡Soy un padre orgulloso!”. Además, subió un video del joven tocando la guitarra y cantando “Love yourself” de Justin Bieber.