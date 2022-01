El exCebollitas Marcelo Italiano recordó una dura experiencia de las grabaciones: “Jamás se lo conté a nadie”

En los últimos meses, muchos actores que formaron parte de Cebollitas, la tira infantil de los ‘90 de Telefe, hablaron de diferentes situaciones de maltrato que padecieron durante las grabaciones. Marcelo Italiano, quien interpretaba a “Sammy”, se sumó a los relatos y dio un desgarrador testimonio. Además se refirió a una situación puntual que, según explicó, por pudor nunca se animó a contarle a su familia.

En una entrevista en Intrusos (América), Flor de la V le preguntó a Italiano si existían situaciones que no se hubieran dicho de manera pública, a lo cual el actor respondió afirmativamente: “En mi caso personal, tengo una que no la conté nunca. Nunca se lo dije a nadie; ni siquiera a mis padres, que yo les contaba muchas cosas a ellos”.

En ese momento, dudó en decirlo al aire, hasta que finalmente expresó: “Esta es una situación que justo venía pensando mientras manejaba. Hacía el recorrido desde mi casa hasta el canal y decía ‘la cuento o no lo cuento’”.

Acto seguido el joven, que ahora es licenciado en Artes, dijo que iba a develar la historia para generar conciencia: “De alguna forma, tiene que servir y ayudar para que esto no vuelva a pasar y que si hay alguien escuchando del otro lado y le sirve lo que yo tengo para decir, que realmente sirva para eso, para mejorar. Y si le sirve a una persona de las que millones que seguramente están mirando el programa para mí es suficiente”.

Marcelo Italiano interpretaba a Sammy en Cebollitas captura de video

Convencido, evocó la traumática experiencia que le tocó vivir cuando tan solo era un niño. “Tengo algo que me pasó y para mí es gravísimo. Si tengo el tiempo y el respeto de ustedes, lo comparto. Realmente es algo muy fuerte para mí y vergonzoso, por eso es que nunca me animé a decirlo antes, ni siquiera a mis padres”, remarcó.

Marcelo Italiano reveló su peor experiencia en el set de Cebollitas

A su vez, detallo: “En un momento, venía de un exterior cercano al estudio, que era en Martínez. Veníamos retrasados y no pudimos cumplir con los tiempos; entonces, nos apuraban. Yo tenía que sacarme el vestuario, ir al camarín que compartíamos con todos los chicos y cambiarme. Llegué al camarín y no encontré mi ropa y le expliqué a la vestuarista. Ella refunfuñando, me dio otra vestuario. Me cambié en el pasillo y mientras hacía eso, vino un productor me agarró de la mano y me metió al estudio. Le dije ‘esperame un ratito que tengo que ir al baño’, pero me dijo que no, que entre al estudio y empezamos a grabar la escena”.

Después detalló que por los apremios del rodaje, no había llegado a tiempo para poder ir al baño. “Tenía muchísimas ganas, y me terminé orinando enciman plena grabación de la escena”, recordó, para luego agregar que su compañero que interpretaba a “Don Víctor”, se dio cuenta y quiso asistirlo. No obstante, su intento fue en vano.

“Este actor, frente a la burla de algunos chicos, le dijo al director que yo necesitaba ir al baño. Esa persona dijo ‘no, seguimos grabando, total el plano es del pecho para arriba’, y continuó la escena”, concluyó Italiano.

Otro testimonio sobre las grabaciones de Cebollitas

La Daniela Nieremberg, quien participó de la serie en 1998, habló también con Intrusos de su experiencia de trabajo y aseguró que fue “muy buena”. Sin embargo, hizo una aclaración refiriéndose a sus excompañeros: “Yo no digo que a los demás no hayan pasado una experiencia que no estuvo buena. Porque si no, parece que uno sale a desmentir a alguien”.

Además, aclaró que antes de salir a hablar públicamente les avisó a sus excompañeros y expresó su incomodidad con las rutilantes expresiones utilizadas por algunos de los actores denunciantes: “Yo lo dije en el grupo. A ellos también. Salir a decir la palabra abuso y maltrato, y generalizar que todo fue así me parecía fuerte; sobre todo, porque hay cosas que sí son verdad, que sucedían, y hay cosas que no son mi verdad y la de muchos otros. Está bueno equilibrar”.

Por otro lado, desmintió que trabajaran 15 horas diarias como señalaron algunos exactores y le adjudicó responsabilidad a los mayores responsables de cada niño. “Teníamos padres atrás, no estábamos solos. Yo sí vi padres que cuando venía la Asociación Argentina de Actores a controlar que dejaran de grabar, los escondían atrás del decorado porque querían que el hijo siguiera grabando. Esas cosas también pasaban. El problema mayor estaba en los padres”, señaló.