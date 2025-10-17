Nico Vázquez se hartó y habló sobre los rumores de embarazo de Dai Fernández

Lo que empezó como un rumor se convirtió en una realidad. A tres meses de confirmar su separación de Gimena Accardi, su pareja durante 18 años, Nicolás Vázquez reconoció lo que ya prácticamente era un secreto a voces: su relación con Daiana Fernández, su coprotagonista en Rocky. “Estamos bien y es algo de muy poquitos días”, afirmó en diálogo con Sálvese quien pueda (América TV). Tras sus declaraciones, surgió la versión de que en un futuro podría llegar a ser padre y, cansado de los rumores, hizo un descargo en sus redes sociales para aclarar los tantos.

En la emisión del miércoles 15 de octubre de Pasó en América (América TV) analizaron la entrevista que dio Vázquez con el programa de Yanina Latorre. Y fue ahí donde Augusto “Tartu” Tartúfoli hizo una premonición. “Nico Vázquez y Dai van a ser padres. Nico Vázquez va a ser papá por primera vez en su vida”, dijo a modo de anticipar lo que podría llegar a pasar en el futuro. “Esto no es data, esto es saber cómo van las cosas, conocer el corazón de la gente”, aclaró.

La premonición sobre Nico Vázquez y Dai Fernández

A partir del revuelo que generó el cometario, Vázquez rompió el silencio a través de sus historias de Instagram y desestimó por completo la información. “No puedo creer que tenga que decir esto, pero hay una noticia de que voy a ser papá y es totalmente falsa”, escribió.

Nico Vázquez desmintió las versiones de paternidad (Foto: Instagram @nicovazquezok)

“Esto es un ejemplo más de ‘clickbait’ (información falsa y engañosa). De esta manera confunden a la gente y realmente estas cosas duelen y lastiman mucho”, continuó. “No está bien que se pueda decir o poner lo que sea en una red social. Ojalá que en algún momento esto cambie. Ya que es una falta de respeto. ¡Gracias!“, sentenció.

Gime Accardi: “Si él está bien, yo estoy bien”

Días atrás, Paula Varela había dicho en Intrusos (América TV) que Nico Vázquez y Dai Fernández estaban próximos a blanquear su relación. Si bien los actores se pronunciaron al respecto, sus comentarios dejaron más dudas que certezas. Finalmente, Vázquez confirmó que efectivamente están en pareja. “En realidad cuando vos estás en algo... es algo que no tiene título, es algo de días“, sostuvo en diálogo con Infama (América TV). ”Nos conocemos hace un montón como amigos. Pasamos de compañeros a amigos. Nos sostuvimos y estamos buscando conocernos desde otro lugar. Somos amigos desde hace mucho, lo demás que pueda pasar, solo Dios lo sabe“, remarcó.

Tras varios rumores, Nicolás Vázquez confirmó que está en pareja con Dai Fernández (Foto: Instagram @nicovazquezok)

A partir de esta confirmación, esta semana Gimena Accardi habló por primera vez del nuevo romance. “Si él está bien, yo estoy bien, básicamente eso. Le deseo lo mejor, de todo corazón. A él, a Dai... Nunca jamás me van a escuchar hablar mal de Nico”, dijo en una entrevista con Sálvese quien pueda y negó que existan celos de su parte. ”Dai es un amor, es una divina, es hermosa, es talentosa y siempre fueron muy amigos y entiendo que en la contención que ambos se dieron te podés enamorar, sentir cosas... Y bien por ellos, me alegra“, aseguró. Asimismo, aclaró que nunca sospechó que su exmarido pudo haberle sido infiel y que quería creer que este nuevo vínculo romántico comenzó después de la separación.