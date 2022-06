El filoso comentario de Florencia Peña sobre el corte de pelo de Paulo Dybala

El triunfo de la selección argentina en el Estadio de Wembley ante Italia generó muchísimas repercusiones. Los canales de deportes estuvieron a la orden del día y también los de espectáculos, que se sumergieron en aspectos que exceden a lo que sucede en la cancha y puntualizaron en la actitud de los jugadores. Quien dio su opinión y le dedicó unos minutos de su ciclo televisivo fue la actriz y conductora Florencia Peña en su programa La p... ama (América).

Con el humor que la caracteriza y la forma de expresar los sucesos con pocos pelos en la lengua, Flor Peña arrancó su discurso lookeada con un gorro celeste y blanco y una trompeta en la mano. “Lo primero que quiero decir es que estamos contentos porque le ganamos a Italia. Era un partido importante y estamos llegando muy bien al Mundial con una imagen muy positiva”, destacó y a los pocos segundos, introdujo el lado “B” del tema: “Pero, como siempre, hay ‘highlights’”.

Uno de los principales focos que atacó Peña fue la actuación de Paulo Dybala, quien ingresó cuando el reloj marcaba el final del tiempo reglamentario por el volante Giovanni Lo Celso, y en muy pocos minutos convirtió el tercer gol del encuentro definitorio ante el combinado europeo: “¿Vieron que Dybala es horrible? Yo que he jugado mucho al fútbol… ¡No, Dybala no es horrible! Lo que es horrible es que te pongan cuatro minutos antes que termine el partido”.

El filoso comentario de Flor Peña sobre el corte de pelo de Dybala

Eso no fue todo. Como no es el fuerte de programa analizar los rendimientos individuales de los jugadores en el campo de juego, la protagonista de Casados con Hijos deslizó un duro comentario sobre el peinado de La Joya. “Pero peor es que le hacen el (primer) plano a Dybala y, ¿estaba chequeado ese corte de pelo? Era como que alguien le arrancó con los dientes el flequillo”. Finalmente, en medio de su relato, aseguró que estuvo acompañada mientras observó el encuentro: “Apenas lo vi, dije ‘¿Qué pasa chicos con ese corte? Después entró y metió el gol, me callé la boca y que se corte el pelo como quiera”.

Paulo Dybala celebra su gol con Argentina ante Italia en la Finalissima (Photo by Glyn KIRK / AFP) GLYN KIRK - AFP

Al finalizar el encuentro, el mediocampista Rodrigo De Paul aceptó dar una entrevista para la cadena deportiva ESPN y en medio de sus declaraciones envió una dedicatoria hacia su novia, a quien no la nombró y no aceptó repreguntas. En cuanto a este tema, que generó una ola de memes en las redes sociales, Peña manifestó: “No fue el mejor partido de De Paul . Para mí que hubo algo de ‘Tini, Tini, Tini’, (ella) lo tiene loquito de amor. No fue su mejor partido, no estuvo brillante. Pero, ¿hubo necesidad al final del partido de mandarle un saludo a la novia, que no la nombró pero todos sabemos quién es?”.

Por último, y a modo colectivo, la actriz se refirió al momento en el cual los jugadores entonan las estrofas del Himno Nacional: “¿Está chequeado que los jugadores deben tener micrófono cuando cantan el himno, inclusive los otros? ¿Vieron que se los escucha cantar a todos desafinados? El Himno en la cancha es como los cumpleaños: nunca se canta bien”.