La verdad detrás de Stranger Things: un documental revelará lo que no se vio de la última temporada

Stranger Things estrenó su capítulo final el 31 de diciembre y el vacío es total. Mientras los fanáticos buscan alguna producción similar para disfrutar, la ficción que gira en torno a las situaciones extrañas que conmocionan al ficticio pueblo de Hawkins durante la década de 1980 estrenará un documental sobre la última temporada.

La ficción de los hermanos Duffer que mantuvo en vilo a fanáticos de todo el mundo durante diez años, tendrá su despedida definitiva (Foto: Netflix)

Qué mostrará el documental

One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 desembarcará en Netflix el lunes 12 de enero. Según la plataforma, se trata de una mirada profunda al proceso creativo de los hermanos Duffer, que destacará el impacto de una de las producciones más icónicas de la última década.

Bajo la dirección de Martina Radwan y la producción de Angus Wall, Terry Leonard y Kent Kubena, el equipo de MakeMake Productions logró una inmersión total en el set de filmación. Esta colaboración les permitió capturar imágenes desde los ensayos técnicos hasta los instantes de mayor carga emocional del equipo durante el rodaje final.

Los hermanos Duffer querían mostrar cómo se creó Stranger Things (Captura de video)

Para los hermanos Matt y Ross Duffer, este documental no es solo un material adicional, sino un esfuerzo por recuperar la mística de los grandes “detrás de escena” -como los de El Señor de los Anillos- que revelaban la verdadera ingeniería de las superproducciones. “Queríamos mostrar los engranajes reales de una producción de esta magnitud”, explicaron.

Esta visión fue compartida por la directora Radwan, quien en un comunicado oficial expresó su gratitud por haber tenido un “asiento en primera fila” en este cierre histórico. “Ver a los Duffer trabajar tan de cerca fue una experiencia única”, afirmó al mismo tiempo que expresó con humor que su único pesar fue “no haber podido viajar en el tiempo” para documentar también el inicio de la serie hace una década.

Tal como indicaron los hermanos Duffer, One Last Adventure no solo es una carta de amor a los seguidores de la serie, sino también una fuente de inspiración para quienes buscan entender el complejo proceso creativo detrás de una superproducción de Hollywood. “Si amás la historia o simplemente querés descubrir cómo cobra vida un proyecto de esta magnitud, este documental es para vos”, afirmaron.

Martina Radwan pasó un año entero con los hermanos Duffer y el elenco (Captura de video)

Además del equipo detrás de cámaras, el documental cuenta con la participación del elenco principal de la temporada final.

Este incluye a Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Noah Schnapp (Will Byers), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Sadie Sink (Max Mayfield), Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Brett Gelman (Murray Bauman), Linda Hamilton (la Dra. Kay) y Jamie Campbell Bower (Vecna).

El estreno de esta pieza documental llega para acompañar la despedida de la serie, tras el lanzamiento del capítulo final en la última víspera de Año Nuevo.

Tres producciones para ver si te gustó Stranger Things

1. Dark (2017)

La desaparición de dos niños muestra los vínculos entre cuatro familias y expone el pasado de una pequeña ciudad. Duración: tres temporadas. Dark se puede ver en Netflix.

Dark - Avance

2) It: Bienvenidos a Derry (Welcome to Derry) (2025)

Precuela de las películas de ‘IT’ basadas en las novelas de Stephen King. Comienza en la década de 1960, en la época previa a los acontecimientos de la película de 2017, y cuenta los orígenes del payaso Pennywise. Duración: seis episodios. It: bienvenidos a Derry se puede ver en HBO Max.

It: Bienvenidos a Derry - Avance

3) Esta mie*** me supera (Am Not Okay with This)

Sydney es una chica adolescente que va al instituto mientras lidia con las complejidades de su edad, su familia, su sexualidad incipiente y los misteriosos superpoderes que comienzan a despertar en lo más profundo de su ser. Duración: seis episodios. Esta mie*** me supera se puede ver en Netflix.