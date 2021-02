El fuerte cruce entre Laura Ubfal y Mariana Brey: “Te cuesta tanto elaborar un pensamiento”

La periodista Laura Ubfal y la panelista de Los Ángeles de la mañana, Mariana Brey, se enfrentaron en vivo en el programa que conduce Ángel de Brito donde ambas criticaron sus fuentes de información y cómo se manejan ambas con los datos que reciben sobre determinados temas. El polémico enfrentamiento se volvió viral en las redes sociales y empezó cuando Ubfal le pidió a Brey que explicara de dónde había salido una información sobre la salud de Carmen Barbieri.

“Hay una noticia que tiene que ver con un último momento de Carmen. Tiene que ver con una actitud de ella en la clínica. Se ha vuelto un poco agresiva y dicen que se ha arrancado la sonda”, dijo Brey días atrás. Esto despertó el malestar de Ubfal quien le pidió a Brey que revelara la fuente que le había transmitido esa data, siendo que se había creado un grupo de WhatsApp donde Fede Bal actualizaba la información sobre la salud de su mamá.

Así, Ubfal criticó a Brey por contar al aire la situación, por lo que esto generó un fuerte cruce al aire entre ambas periodistas que terminaron por juzgar la carrera entre una y la otra. En tanto, Brey afirmó que le iba a contar a Barbieri de dónde había salido esa información. “Pero no a vos Laura Ubfal”, dijo entre risas. “Te cuesta tanto elaborar un pensamiento, te cuesta abstraerte de tu mundo y elaborar”, apuntó la periodista, esto despertó la furia de la “angelita” que no se quedó callada y relacionó el tema con una situación similar que vivió su marido que estuvo internado por Covid-19.

Fuerte cruce entre Laura Ubfal y Mariana Brey que se volvió tendencia - Fuente: eltrece

“¿Nunca podés salir de lo personal? No hables de vos, ¿a quién le importa lo tuyo? Sé profesional. No me interesa. Estamos hablando de otra cosa. No sos periodista, no sabés abstraer. No hables de tu marido, estamos hablando de Carmen Barbieri. Nunca pediste disculpas a la gente que quiere a Carmen”, sostuvo Ubfal.

“Ángel es muy respetuoso de la trayectoria”, dijo Ubfal, por lo que Brey retrucó, “No, yo también soy respetuosa. En ningún momento te falté el respeto. Te contesto todo lo que vos decís”, agregó Brey. “Estoy hablando de mí, ¿no entendés que no me estoy peleando con vos?”, le preguntó Ubfal. “Yo tampoco, sino con lo que vos hablás”, respondió Brey.

“No sabés salir, no sabés mantener un diálogo, a una altura de un nivel profesional. Hablás de tu marido o yo soy la amiga de Carmen. Leé unos cuantos libros, averiguá, porque sino hablás de todo el mundo y hablás de tu vecina”, dijo Ubfal. “Y vos hablás de tus usuarios de Twitter”, respondió Brey quien afirmó que la periodista nutre su portal con información de sus seguidores de las redes sociales. “Dedicate a hacer tu programa en vez de criticar lo que pasa en LAM. Hacé lo tuyo”, agregó.

Ángel de Brito quiso intervenir en la discusión, pero fue para peor, ya que las periodistas no se pusieron de acuerdo

Después, la periodista apuntó a que la única manera que tenía Brey para mantener un diálogo es personalizando. “Sí, personalizo porque vos me nombraste, me pusiste a mí y te la pasás desde hace años dándome clases de periodismo”, dijo la panelista. “Y ojalá las tomaras de nuevo. Las tomaste en APTRA”, agregó Ubfal. “Tomá mis consejos ahora. Buscá buenas fuentes y no usuarios de Twitter. Ahora estoy yo para enseñarte a vos porque se ve que algo aprendí”, apostó Brey.

Para finalizar de Brito intervino en la pelea y dijo que no se iban a poner de acuerdo. Por lo que la panelista en el piso agregó: “No, es que es ridícula, sinceramente”, le contestó. En tanto, Ubfal desde el vivo aseguró: “Yo lo único que tengo que decir es que ella tendría que haber pedido disculpas, porque esa información fue de días anteriores cuando Carmen salió de la sedación”.

Por lo que esto le dio pie a la angelita a responder: “Ah, era vieja la información, doy data vieja. ¿No era que no pasó? Laurita Ubfal, tomá un curso y volvé”, dijo Brey.

LA NACION