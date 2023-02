Nazarena Vélez fue criticada por un detalle en su rol de abuela y estalló en las redes

escuchar

Nazarena Vélez estalló de furia en las redes sociales tras recibir una serie de críticas por parte de una usuaria de Instagram, que la señaló por su “rol” como abuela de Salvador, el hijo de “Barbie” Vélez y Lucas Rodríguez. La seguidora la tildó de “sobreprotectora” y la actriz no dudó en responderle de manera pública.

El 24 de febrero pasado nació el primer hijo de Barbie, lo que provocó una verdadera revolución en la vida de la panelista de LAM (América). Tras convertirse en abuela primeriza, comenzó a experimentar otro tipo de rol hasta ahora desconocido para ella. A través de las redes sociales, Vélez hizo evidente parte de su cotidianidad con Salvador, algo que le jugó en contra debido a que una parte de los usuarios le señalaron lo pendiente que estaba del bebé.

El descargo de Nazarena Vélez por sus cuestionamientos como abuela

“Con sobreproteger a tu niña y al bebé no hacés nada bueno, ya que facilitás todo… Eso no es bueno”, inició el mensaje que recibió la actriz por parte de una usuaria y al que decidió compartir para luego realizar un análisis del mismo. “Si los chicos no tienen que dormir, que no duerman, ellos quisieron ser padres y también es parte de serlo. Correte un poco de ese lugar aunque te pidan, porque es obvio que ellos están cómodos y protegidos con vos. Pero parte de amar es ayudarlos a crecer”, continuó leyendo la panelista.

El cuestionamiento a Nazarena Vélez por su rol como abuela (Fuente: Instagram/@nazarenavelez)

“Eviten mandar mensajes haciéndose las sabelotodo. Pienso hacer lo que se me canta y proteger/sobreproteger a los míos todo lo que pueda. Y muchas gracias a las que dejan mensajes de amor”, respondió la actriz.

En un video posterior, Vélez explicó: “Subí esa historia, con esos comentarios que me hizo una de mis seguidoras, porque yo no duermo cuando estoy con Salvi porque Barbarita duerme, yo trato de leerlas a todas. Aparte, el 99,9% de los mensajes son hermosos, me generan mucha emoción”.

“Quiero contestarles a todas aquellas que cuestionan varias cosas… Es más, está demás aclarar que todo lo que hago está bajo el consentimiento de mi hija y obviamente de Luqui… Todo lo que pueda hacer para que Bárbara la pase bien, lo voy a hacer. Todo lo que pueda hacer para darle una mano, lo voy a hacer. Me chup… un huevo no dormir”, agregó Vélez.

“Lo único que me importa es poder ser útil para ellos y estar en un momento donde la vida te hace un cimbronazo hermoso. Y si yo puedo darles una mano, ¿cómo no se las voy a dar? La señora sé que lo hizo con buena leche, pero me dijo: ‘Vos estás arruinada. Ella si no tiene que dormir, que no duerma’. Pero señora, cállese la boca. ¿Cómo no voy a ayudar a mi hija si lo puedo hacer?”, sentenció la actriz al tiempo que destacó una escena de Barbie y su nieto.

El texto que compartió Nazarena Vélez sobre el rol de abuela (Fuente: Instagram/@nazarenavelez)

No obstante, a pesar de los cuestionamientos y las críticas por acompañar a Barbie en esta nueva etapa, Nazarena publicó un texto que se titula: “La madre de la madre”. En él se relata la experiencia de una mujer al convertirse en abuela y la felicidad y el trabajo que significa acompañar en cada paso a su hija. De esa manera, Vélez concluyó el descargo contra la usuaria y contra todos los internautas que la criticaron.

