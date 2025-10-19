Los tiernos saludos de los famosos por el Día de la Madre: del emotivo posteo de Pampita al recuerdo retro de La China Suárez

Este domingo 19 de octubre se celebra en la Argentina el Día de la Madre y a lo largo y ancho de todo el país, las familias se reúnen para acompañar a las mamás en la fecha especial que conmemora todo lo que hacen por sus hijos. Y quienes no quedaron atrás por este motivo fueron algunos famosos que, mediante las redes sociales, manifestaron mensajes en alusión, videos y fotos.

Al igual que cada año, Instagram se convierte en la plataforma preferida por las celebridades para dar cuenta del amor que tienen por sus madres o más bien, aquellas que lo son, utilizan ese medio para honrar esta faceta de sus vidas, entre la crianza y experiencias nuevas.

El emotivo video que subió Pampita por el Día de la Madre

Una de las primeras que comunicó a través de las historias temporales fue Carolina “Pampita” Ardohain. La modelo replicó un emotivo video de una página de fans en el que recordó a cada uno de sus hijos. De fondo se puede oír de sus propias palabras: “Cada nacimiento fue muy fuerte para mí. El primero, el de Blanca, puso mi mundo de cabeza”.

El saludo de La China Suárez a su madre con un tierno posteo retro de ella y sus hijos (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

Por su parte, María Eugenia “La China” Suárez posteó una seguidilla de fotos íntimas. En primer lugar, de su madre y ella cuando era bebé. A continuación, sumó otra de su progenitora, pero esta vez con uno de sus hijos entre brazos. “Feliz día a la mejor”, escribió la actriz, para luego agregar diferentes imágenes de sus otros tres pequeños: Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña.

El recuerdo de Suárez, cuando estaba embarazada de Amancio, junto a sus hijas Rufina Cabré y Magnolia Vicuña (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

En esa publicación destacó los momentos más dulces de su rol como madre. Desde sus inicios solo con Rufina hasta la llegada de Magnolia y más tarde, el nacimiento de Amancio. Fiel a su estilo, hizo un repaso de sus viajes y vivencias con ellos.

El tierno posteo de Juana Repetto con sus hijos: Tiberio y Belisario (Fuente: Instagram/@Juanarepetto

Juana Repetto fue otra de las que se unió a esta moda en redes y dejó una historia temprano en la mañana, en la que se puede ver un desayuno en la casa que está en plena construcción, junto a Toribio y Belisario. Y señaló: “Buen día. Feliz día”. Cabe recordar que la actriz se encuentra embarazada. El mes pasado lo anunció mediante un video para sus seguidores en donde le comunicaba a sus hijos que tendrían un hermanito. El hecho sucedió tras su separación de Sebastián Graviotto.

El tierno mensaje de Gianina Maradona para Claudia Villafañe por el Día de la Madre

Gianina Maradona no se quedó atrás y con el posteo de una foto en blanco y negro celebró tener a Claudia Villafañe como su mamá. “Feliz día má, sos cada día más espectacular. Gracias por darme la vida y por salvármela en más de una ocasión. Sos mi base, mi pilar, mi faro. Tu amor desmedido e incondicional lo admiro cada día un poco más. Te amo”, dijo.

Nora Colosimo se reunió el sábado con sus hijas y nietos para recibir el Día de la Madre

En vísperas de esta fecha tan particular y que despierta sensaciones emotivas, Nora Colosimo, madre de Wanda y Zaira Nara, protagonizó una cena familiar en la que se reunió todo el clan. Incluso hasta el nuevo novio de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), Martín Migueles.

El saludo de Maxi López a Daniela, madre de su hija Elle y del bebé que está en camino (Fuente: Instagram Maxi López)

Desde el lado del fútbol, Maximiliano López posteó una historia junto a Daniela Christiansson, madre de su hija Elle y del bebé que está en camino. Allí redactó: “Feliz día a la mamucha más hermosa”. Cabe mencionar que la pareja atravesó un momento de crisis tras el estreno de MasterChef Celebrity, cuando Nara y el exdeportista se encontraron cara a cara en el reality y todos especularon con una posible reconciliación de su antiguo matrimonio.