Qué dijo la mamá de Mauro Icardi sobre la crisis matrimonial de su hijo con Wanda Nara

Una de las pocas voces que faltaba en la novela de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi era la de Analía Rivero, la madre del futbolista. Y este martes por la tarde, la mujer se refirió a la relación que mantiene con su hijo: dijo que su contacto con él es “esporádico” pero que no culpa por ello a la empresaria.

La encargada de dar la información fue Karina Iavícoli, panelista del programa Intrusos, quien mantuvo un intercambio de mensajes con la mujer, que está en España y que se mostró sorprendida por el escándalo que tiene a su hijo como protagonista.

“Ella está muy triste por lo que está pasando. Me sorprendió que me dijera que tiene contactos esporádicos con su hijo, teniendo en cuenta lo que es la relación de una madre con un hijo”, reveló Iavícoli. La panelista destacó que Analía despegó de toda la situación a su exnuera, con quien siempre se dijo que tenía una muy mala relación y a quien se señaló como la culpable del alejamiento de Mauro y su familia. “ Esto no es así. Son dos personas por separado. Si él no me llama es porque él no quiere. Wanda no tiene nada que ver en esto. Él ya es grande, toma sus propias decisiones ”, citó la periodista.

Por último, y en relación al escándalo que se generó tanto en la Argentina como en Europa -donde Icardi juega desde hace varios años-, Analía prefirió mostrarse cauta. “Quiero cuidarlo. No quiero hablar”, le dijo a la panelista de Intrusos.

Una relación conflictiva

Analía Rivero es una mujer de muy bajo perfil. Hay muy pocas fotos de ella junto a su hijo o con Ivana, la hermana de Mauro que saltó a la fama gracias a su participación en Gran Hermano. Separada de Juan Carlos Icardi, papá de Ivana y Mauro, Analía rehizo su vida con un ingeniero español con quien tuvo dos hijos más.

Y si bien Analía no es afecta a los escándalos ni las vidrieras, su hija y su nuera protagonizaron un cruce hace algunos meses que la tuvo como protagonista. Fue cuando la mamá del futbolista viajó con sus hijos más pequeños a Italia para compartir unos días en familia. En esa oportunidad, y a través de su cuenta de Instagram, Wanda Nara compartió algunas imágenes de las vacaciones en el campo junto a su suegra y sus pequeños cuñados, Martina y Alessandro, de siete años.

“Vacaciones en casa y en familia. Hermoso domingo, cumple de mi suegra”, escribió la rubia al publicar una serie de fotos en donde se puede ver a todos disfrutando del encuentro. En las fotos también aparece la madre de Nara y los cinco hijos de la modelo: Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella.

La última vez que la rubia había compartido fotos junto a su hoy exsuegra fue en 2019, cuando la madre de Icardi viajó para celebrar el cumpleaños de Isabella. “Cuando dejará de ser tan mitómana y de intentar demostrarle al mundo que mi hermano tiene relación con mi familia? Con razón saca tantas fotos para después dejar evidencia de que tiene razón. Las relaciones familiares son día a día no 1 vez cada 1000 años”, había sido el mensaje de Ivana Icardi en ese momento, en alusión a las imágenes de su mamá en los festejos.