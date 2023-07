El gesto de Nico Vázquez con una joven que lo confundió con otro chico y el final más inesperado: “Reunidos los tres”

escuchar

“Le pedí una foto a un chico pensando que era Nicolás Vázquez y recién me doy cuenta de que no era”, escribió Rocío Maga en Twitter, junto a la imagen en cuestión, en la que en una mirada rápida se puede pensar que se trata del reconocido actor quien posó con ella, pero realmente no era él. Su humorística publicación generó gran revuelo en las redes sociales, hasta que el propio protagonista de Tootsie reaccionó asombrado y decidió sorprender a los dos involucrados.

Las redes sociales se convirtieron en el lugar virtual en el que los usuarios comparten sus vivencias y experiencias, que muchas de ellas se convierten en virales por la particularidad de la situación. Este es el caso de Rocío, una joven argentina que se emocionó por haber conseguido la foto que quería con el actor del momento, o por lo menos eso creía.

Una joven pensó que Nico Vázquez estaba en el mismo boliche que ella, le pidió una foto, pero después se dio cuenta de que no era él Twitter @ameliaftmer

Resulta que la joven interceptó a un muchacho pensando que era Nico Vázquez y pudo capturar el momento, pero una vez que revisó la imagen que tomó se dio cuenta de que no se trataba del actor, sino de alguien muy parecido. Como la situación le pareció graciosa, la compartió en redes con este relato. Sus palabras llegaron hasta el actor, quien como ella se sorprendió por el parecido de su doble. “¡Jaja! Hasta yo dudé si era yo. Venite a la puerta del teatro y nos sacamos la foto. ¡Beso grande!”, comentó.

Nico Vázquez invitó a la joven a sacarse la foto "verdadera" Twitter

Y como fiel cumplidor de sus palabras, el jueves por la noche se generó el encuentro entre los protagonistas de esta historia, y la joven logró la postal querida, pero esta vez con “los dos Nico”. “Después de todo lo que sucedió con la foto viralizada de la semana entre Rocío y Marcos, me contacté por intermedio de mi producción por separado con ellos. Los invité a ver la función y logré el encuentro entre los tres”, escribió el actor en su cuenta de Instagram junto a un video en el que se capturó el momento, en donde no faltaron las risas.

Nico Vázquez se encontró con Marcos y Rocío (Foto Instagram @nicovazquezok)

“Gracias a los dos por el amor y el humor. Fue un cierre hermoso de esta anécdota”, agregó. Pero también, no dejó de mencionar que estaba “impresionado” por el gran parecido con el joven en cuestión, con quien evidentemente comparte rasgos, y dejó en claro que la confusión de Rocío estaba más que justificada.

Nico Vázquez se encontró con su doble

En cuanto al video en el que se retrata el encuentro, se puede distinguir una distendida escena en la que las risas del público se escucharon fuerte, ya que tanto Nico como Marcos se vieron sorprendidos por el parecido entre ellos. Por supuesto que se sacaron fotos juntos, y recrearon el famoso meme de los tres hombres araña que ante el parecido entre ellos se señalan los unos a los otros.

Ahora, Rocío tiene una nueva anécdota que contar luego que su confusión diera un giro por completo con la participación del actor que no dudó en involucrarse y hacer pasar un divertido momento al público y los protagonistas de este gracioso momento. “¡Todavía no puedo creer todo lo que sucedió! Gracias Nico y producción por la invitación, me divertí mucho en toda la obra, gracias por la buena onda y cariño. Ahora sí, tengo la foto con el Nico real jaja”, fue el comentario de la joven en la publicación.

