Quién es Richard Ashcroft, el artista que será el telonero de Oasis en Argentina

Oasis se presentará el 15 y 16 de noviembre en el estadio Monumental de River Plate. Desde la organización del evento anunciaron que Richard Ashcroft será el artista encargado de abrir los conciertos, noticia que generó gran expectativa entre los fanáticos.

¿Quién es Richard Ashcroft?

Richard Ashcroft es un músico inglés, reconocido por ser el líder y vocalista de la banda The Verve. Se lo considera uno de los exponentes más importantes del britpop, y su trayectoria incluye trabajos como solista y colaboraciones con bandas como Coldplay, The Chemical Brothers y Unkle.

El cantante ya compartió escenario con Oasis en el Reino Unido e Irlanda y manifestó su deseo de participar en la gira sudamericana, deseo que finalmente se concretó. El músico señaló que la composición de Noel Gallagher y el espíritu de Liam Gallagher fueron una gran influencia en la creación de algunos de sus éxitos, como “Bittersweet Symphony”.

Las visitas de Richard Ashcroft a la Argentina

El músico inglés visitó la Argentina por primera vez en 2016. En esa oportunidad, participó en el Personal Fest y ofreció un show más íntimo en el Gran Rex. En diálogo con LA NACION, expresó: “Sé que la gente tiene fuerte afinidad con mis canciones. Va a ser emotivo e inspirador para todos, no sólo para el público. Quiero dar un mensaje fuerte y que ojalá podamos llegar a ese lugar de trascendencia. Imagino que será como tocar en Manchester, allí la gente se vuelve loca cada vez que toco”. El artista también admitió que su visita al país respondía a un deseo personal y no a una invitación especial. Luego de esa visita, el músico regresó a la Argentina en 2017 y se presentó en el Luna Park.

La historia de Oasis en Argentina

Oasis visitó la Argentina en varias oportunidades, estableciendo una conexión especial con el público local. Su primera presentación fue en 1998 en el Luna Park y agotaron sus entradas en el marco de la gira “Be Here Now”. Tres años después, regresaron para el Buenos Aires Hot Festival en el Campo Argentino de Polo, donde compartieron escenario con Neil Young y en 2006, la banda volvió a presentarse en el mismo lugar.

La última presentación de la banda en Buenos Aires fue en mayo de 2009, meses antes de su disolución, en el estadio de River Plate. Durante ese recital, la interpretación de “Don’t Look Back in Anger” generó un momento histórico. “Ese show fue increíble; la forma en que el público cantó cada canción nos hizo sentir como en casa”, recordó Noel Gallagher. Este evento reafirmó el vínculo especial entre la banda y sus fans argentinos.

El repertorio esperado y la conexión con el público argentino

La banda tiene más para decir con canciones que con parafernalia escénica. El repertorio de Oasis para su regreso incluye 23 canciones: 19 en el programa principal y cuatro en los bises. El cierre del espectáculo contará con canciones como “The Masterplan”, “Don’t Look Back in Anger”, “Wonderwall” y “Champagne Supernova”.

Oasis, la icónica banda británica, regresa a la Argentina

