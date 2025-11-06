AC/DC en la Argentina: qué se sabe del recital en River y de las entradas del show

El regreso de AC/DC a la Argentina es un hecho, la legendaria banda se presentará el 23 de marzo. Este show forma parte de su gira mundial POWER UP TOUR, que promociona su más reciente álbum de estudio, número 1 en 21 países. La confirmación generó gran expectativa sobre la venta de entradas, los precios y el proceso para asegurar un lugar en el esperado recital.

Vuelve AC/DC a la Argentina

El concierto se realizará en el estadio Monumental y The Pretty Reckless será la banda telonera, según confirmó la producción a cargo de DF Entertaiment.

Los fans recuerdan que la última visita de AC/DC al país fue hace 16 años, durante su gira Black Ice Tour, que reunió a 200.000 personas, también en el estadio de River Plate. Aquel show fue grabado y luego lanzado como documental. Los seguidores de la banda guardan un grato recuerdo de aquella noche y anhelan experimentar nuevamente esa emoción en este próximo encuentro.

AC/DC anunció su gira en sus redes sociales Instagram

POWER UP TOUR: Fecha y lugar confirmados

El POWER UP TOUR recorrerá varias ciudades de América Latina y América del Norte, con un total de 21 fechas. Las fechas confirmadas en América Latina son:

24 de febrero: São Paulo, Brasil

11 de marzo: Santiago, Chile

23 de marzo: Buenos Aires, Argentina

7 de abril: Ciudad de México, México

Cuándo estarán a la venta las entradas de AC/DC en el Monumental

La venta de entradas para el show de AC/DC en River comenzará el 7 de noviembre a las 10 de la mañana a través del sitio AllAccess. No habrá preventa exclusiva y los precios de las entradas aún no se dieron a conocer, pero pueden variar debido al cargo por servicio de la ticketera.

La venta de entradas para ver a AC/DC en river comenzará eñ 7 de noviembre a las 10 de la mañana John Raptis

Proceso de compra online

Para adquirir las entradas, se deben seguir estos pasos:

Ingresar a AllAccess : se recomienda iniciar sesión antes del comienzo de la venta.

: se recomienda iniciar sesión antes del comienzo de la venta. Seleccionar el show de AC/DC : buscar el evento “AC/DC POWER UP TOUR”.

: buscar el evento “AC/DC POWER UP TOUR”. Indicar la cantidad de entradas: seleccionar la ubicación y la cantidad deseada (máximo cuatro por usuario).

Elegir el medio de pago: se aceptarán tarjetas de crédito y débito Visa, American Express, Master y Cabal, tanto nacionales como internacionales.

Verificar las entradas: después de la compra, AllAccess enviará un correo electrónico de confirmación de pago.

El POWER UP TOUR de AC/DC

Verificación de compra: paso clave

Quienes compren entradas deben realizar una verificación de compra para confirmar la identidad del titular de la tarjeta utilizada. Este proceso se realiza a través de un código de 6 dígitos que aparece en el consumo de la tarjeta y puede tardar hasta 72 horas hábiles en reflejarse en el home banking. La verificación se puede realizar desde el inicio de la venta hasta cinco días antes del evento. De no completarse este paso en los 10 días posteriores a la transacción, la compra se dará de baja.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.