AC/DC en la Argentina: qué se sabe del recital en River y de las entradas del show
Tras más de 16 años de ausencia, la icónica banda australiana regresa a Buenos Aires; los fans aguardan detalles sobre la adquisición de los tickets
El regreso de AC/DC a la Argentina es un hecho, la legendaria banda se presentará el 23 de marzo. Este show forma parte de su gira mundial POWER UP TOUR, que promociona su más reciente álbum de estudio, número 1 en 21 países. La confirmación generó gran expectativa sobre la venta de entradas, los precios y el proceso para asegurar un lugar en el esperado recital.
Vuelve AC/DC a la Argentina
El concierto se realizará en el estadio Monumental y The Pretty Reckless será la banda telonera, según confirmó la producción a cargo de DF Entertaiment.
Los fans recuerdan que la última visita de AC/DC al país fue hace 16 años, durante su gira Black Ice Tour, que reunió a 200.000 personas, también en el estadio de River Plate. Aquel show fue grabado y luego lanzado como documental. Los seguidores de la banda guardan un grato recuerdo de aquella noche y anhelan experimentar nuevamente esa emoción en este próximo encuentro.
POWER UP TOUR: Fecha y lugar confirmados
El POWER UP TOUR recorrerá varias ciudades de América Latina y América del Norte, con un total de 21 fechas. Las fechas confirmadas en América Latina son:
- 24 de febrero: São Paulo, Brasil
- 11 de marzo: Santiago, Chile
- 23 de marzo: Buenos Aires, Argentina
- 7 de abril: Ciudad de México, México
Cuándo estarán a la venta las entradas de AC/DC en el Monumental
La venta de entradas para el show de AC/DC en River comenzará el 7 de noviembre a las 10 de la mañana a través del sitio AllAccess. No habrá preventa exclusiva y los precios de las entradas aún no se dieron a conocer, pero pueden variar debido al cargo por servicio de la ticketera.
Proceso de compra online
Para adquirir las entradas, se deben seguir estos pasos:
- Ingresar a AllAccess: se recomienda iniciar sesión antes del comienzo de la venta.
- Seleccionar el show de AC/DC: buscar el evento “AC/DC POWER UP TOUR”.
- Indicar la cantidad de entradas: seleccionar la ubicación y la cantidad deseada (máximo cuatro por usuario).
- Elegir el medio de pago: se aceptarán tarjetas de crédito y débito Visa, American Express, Master y Cabal, tanto nacionales como internacionales.
- Verificar las entradas: después de la compra, AllAccess enviará un correo electrónico de confirmación de pago.
Verificación de compra: paso clave
Quienes compren entradas deben realizar una verificación de compra para confirmar la identidad del titular de la tarjeta utilizada. Este proceso se realiza a través de un código de 6 dígitos que aparece en el consumo de la tarjeta y puede tardar hasta 72 horas hábiles en reflejarse en el home banking. La verificación se puede realizar desde el inicio de la venta hasta cinco días antes del evento. De no completarse este paso en los 10 días posteriores a la transacción, la compra se dará de baja.
