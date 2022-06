El hotel de los famosos: Chanchi Estévez se enojó en un juego y apuntó contra la producción

Momentos decisivos se viven en El hotel de los famosos (eltrece). La final está cerca, los ánimos están tensos y los participantes juegan a todo o nada por llegar a la final y hacerse del premio. Pero el cansancio se hace notar y la falta de paciencia también. Chanchi Estevez tuvo un ataque de furia cuando terminó como tercer nominado, lo que significa que peligra su continuidad en el reality.

Martín, Melody, Emily y Chanchi se enfrentaron para definir quién sería el participante que se uniría a Sabrina Carballo e Imanol Rodríguez en la gala de eliminación. Salwe resultó ganador del desafió y recibió dos invitaciones para disfrutar de la suite del hotel junto a Lucius. Por su parte, la influencer y la bailarina también lograron superar la prueba, pero este no fue el caso de Estévez, quien terminó como el tercer nominado.

El cruce entre Chanchi Estévez y el Chino Leunis

Tras perder, el exfutbolista tuvo un ataque de ira, se retiró el casco, lo arrojó con fuerza e incluso rompió una de las tablas. “Estaba bastante ofuscado, no fue un juego fácil para mi”, indicó y apuntó de lleno contra sus compañeros por romper las reglas y a la producción por no tomar medidas al respecto. “En la competencia hay grises y depende de uno aprovecharlos”, sostuvo Melody.

“Siento que cualquier esfuerzo que haga...parece que siempre lo hacen a propósito. Muchos nudos, me tiro abajo, todo”, dijo Chanchi y acto seguido cuestionó la forma de juego de Melody. “Siempre apoyó el pie en la reja y yo me caía porque no podía hacerlo. Si van a permitir cosas para algunos y para otros no, avísenme que voy directamente a la H”, enfatizó.

Chanchi acusó a sus compañeros de romper las reglas y a la producción de no sancionarlos (Foto: Captura de video)

El resto de los participantes que estaban presentes no hicieron comentarios, pero sí lo hizo el Chino Leunis, quien no estuvo de acuerdo con las críticas del exRacing. “Entiendo que decís pero es tu mirada, que no es la realidad ni la verdad”, le remarcó. Sin embargo, le respondió: “Si ves las imágenes vas a poder ver como todo el pie de Melody estaba apoyado en el caño de atrás “.

Para resolver la cuestión, los conductores interrogaron a Imanol, quien vio todo el juego desde afuera, sobre qué opinaba al respecto. “¿Vos sentís que ese detalle hace que Maxi no haya ganado la prueba?”, lo cuestionó el Chino Leunis, a lo que el participante respondió: “Yo creo que él jugó como debería jugarse el juego y que los demás en algún momento se ayudaron del metal”.

Chanchi es el tercer nominado de El hotel de los famosos (Captura de video)

Asimismo, Pampita le preguntó sin vueltas: “¿No reconoces que los demás manejaron mucho mejor el equilibrio que él?”, e Imanol le dijo que sí, que eso también podría ser una posibilidad. Por su parte Emily Lucius también se sumó a la polémica discusión y durante el backstage opinó: “Hace mucho se debería sancionar a diferentes participantes por incumplimiento, por injusticias, y por tramposos”.

Chanchi Estévez y Alex Caniggia protagonizaron un tenso cruce en El hotel de los famosos

Las relaciones entre los participantes del reality están tensas. Tras el bullying que sufrió Locho Loccisano durante la competencia los vínculos en “La familia”, el grupo que lidera Chanchi Estévez, se rompió y Alex Caniggia decidió abrirse. Para una de las pruebas donde debían formarse equipos, el hermano de Charlotte pasó al frente y dijo “Yo solo quiero ir con mis amigos, Locho y ‘La manosera’ (Lissa Vera). Los demás son todos rivales”, lanzó sin filtro.

El picante comentario de Alex Caniggia contra "Chanchi" Estévez

Esto no le cayó muy bien el exfutbolista, quien cuestionó el término “amigos”. Pero Alex no se quedó atrás y dejó en claro que ya no existe la buena onda entre ellos. “Vos sos un traidor, clavas el puñal en la espalda”, acusó el hijo de Mariana Nannis en presencia de las cámaras.