El impactante testimonio de Romina Scalora tras sufrir un violento asalto: “Me tuve que tirar con el coche en movimiento”

Romina Scalora, panelista de LAM (América TV), vivió una noche de terror el martes 28 de octubre y así lo reveló en sus redes sociales. A través de su cuenta oficial de X, la periodista narró con crudeza el momento en que fue víctima de un robo mientras viajaba en taxi por la zona de Flores, en la Ciudad de Buenos Aires.

“Le acaban de robar al taxista con el que viajaba en zona Flores. Le rompieron el vidrio que obvio me saltó hasta a mí, le metieron un chumbo y le sacaron el celular”, escribió la panelista. El mensaje se viralizó en cuestión de minutos y despertó preocupación entre sus seguidores, que inundaron el posteo con mensajes de apoyo y sorpresa. Según confirmó luego, el hecho ocurrió cerca del Hospital Álvarez, en la esquina de las calles Bolivia y Aranguren.

El posteo de Romi en X

El relato tomó un giro aún más dramático cuando Scalora explicó que, en medio del caos, debió actuar por instinto: “El taxista salió a toda velocidad a correrlos y yo me tuve que tirar del coche en movimiento. Estoy bien. Cuídense. Está muy jodido”. La publicación, realizada alrededor de las 22:45, superó rápidamente las 468 mil visualizaciones y dio lugar a una extensa cadena de comentarios donde detalló cómo logró salir ilesa.

Los comentarios en el posteo

“Pobre taxista”, opinó un seguidor, que recibió enseguida la respuesta por parte de la protagonista: “Mal. Pero me asustó cómo salió a las chapas a correrlos. Ahora me da culpa haberme bajado pero te juro que lo único en lo que pensé”, señaló Scalora. De esta manera, la panelista, parte del equipo de Ángel de Brito, se mostró conmocionada por la reacción del conductor del auto que intentó enfrentarse a los ladrones.

Los comentarios de los seguidores de Romi

Otra seguidora le consultó sobre el momento exacto en que decidió saltar del vehículo. “¿Dónde te tiraste? ¿Era mejor opción?”, le preguntó. Scalora contestó con sinceridad: “¿Cómo se puede pensar en un microsegundo? Él los salió a correr y estaban armados. Me asusté”.

Un usuario le reconoció: “Hiciste por instinto lo que haríamos todos, ojalá él esté bien”. “Voy a intentar llamarlo por la app que lo llamé. Ojalá”, le respondió Romina.

En su relato, agregó que el ataque fue tan repentino que no tuvo margen para reaccionar. “Le metieron el arma dentro del auto conmigo atrás. Preferí lastimarme en la caída antes que pensar que podían disparar. Por suerte solo me hice un moretón, nada grave”, contó. Así, la panelista mencionó que, tras ponerse a salvo, intentará localizar al taxista a través de la aplicación con la que había pedido el viaje para asegurarse de que se encuentre bien.

Fiel a su estilo, la periodista cerró la noche con un toque de humor que alivió la tensión. Poco después del relato del asalto, publicó otro mensaje que hizo reír a sus seguidores: “Amo que cuando tengo un momento de mucho estrés mi mamá siempre me dice que me tome UN IBUPROFENO antes de dormir. Ella cree que es la pastilla mágica. De 600. En el de 400 no confía”.

La panelista agradeció las muestras de cariño

Hoy, ya más tranquila, Scalora agradeció las muestras de apoyo y llevó calma a sus seguidores. “Aparezco para llevar tranquilidad pos estoy bien y dormí como un bebé. Calma, calma país”, escribió en una de sus historias de Instagram.