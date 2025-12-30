El impactante último tráiler de Stranger Things: llega el final

Después de tanta espera, este miércoles 31 de diciembre los fanáticos de Stranger Things podrán deleitarse con el volumen 3, el capítulo final de la serie que desembarcó en Netflix en 2016 y que durante cinco entregas tuvo en vilo a millones de personas de todo el mundo. A raíz de esto es que en las últimas horas, el gigante del streaming dio a conocer el adelanto que dejó a más de uno con la boca abierta.

La plataforma seleccionó fechas festivas para capturar el interés de la audiencia global durante el cierre de año Netflix

El clip comienza con una secuencia cargada de tensión y melancolía: en las profundidades de un Upside Down más amenazante que nunca, Jim Hopper (David Harbour) se reencuentra con Eleven (Millie Bobby Brown). Con la mirada cansada y el peso de una guerra que parece perdida, Hopper se dirige a ella y le ruega: “Necesito que pelees. Una vez más”.

Millie Bobby Brown y David Harbour en Stranger Things Archivo

A medida que el tráiler avanza, la acción se entrelaza con una serie de flashbacks que transportan al televidente a los inicios de la serie, los cuales dejan en evidencia el largo y doloroso camino que Eleven tuvo que recorrer todo este tiempo para vencer a Vecna. Ahí es cuando la voz en off de Hopper continúa: “La vida fue muy injusta con vos. Te fue arrebatada tu infancia. Fuiste atacada y manipulada por personas horribles, pero no te derrotaron. Peleá por los días brillantes que están por venir. Peleá por un mundo más allá de Hawkins. Acabá con esto”.

El foco cambia hacia un Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) completamente superado por la situación. Al enfrentarse cara a cara con la monstruosa presencia que amenaza su realidad, el joven solo logra exclamar un aterrado: “Madre de Dios”. El escenario está listo: Hawkins se prepara para su batalla final.

El volumen 2 de la quinta temporada de Stranger Things dejó insatisfechos a muchos COURTESY OF NETFLIX

El inminente estreno llega en un clima enrarecido. Aunque la quinta temporada arrancó con un 73% de aprobación, el lanzamiento del Volumen 2 durante la Navidad provocó la insatisfacción de la audiencia que derrumbó el puntaje en Rotten Tomatoes hasta un 56%. Sin embargo, el golpe más duro, se lo llevó el episodio El Puente. El capítulo siete marcó un hito negativo al desplomarse en IMDb con una calificación de 5,4, una cifra alarmante para una ficción que suele promediar un 8,6.

Ahora, todas las esperanzas recaen sobre el capítulo de mañana: ¿estarán los hermanos Duffer a la altura del cierre más esperado de la década?

¿A qué hora se estrena el capítulo 8 de Stranger Things 5?

Netflix fijó el estreno del capítulo ocho de la quinta temporada para este miércoles 31 de diciembre. Los usuarios en la Argentina accederán al contenido a partir de las 22. Este horario responde a la coordinación global de la plataforma, que libera sus producciones a las 17 del horario del Pacífico (PT). El episodio final funciona como la conclusión de una estructura de ocho entregas dividida en tres lanzamientos sucesivos.

Stranger Things, la serie que tiene en vilo a los suscriptores de Netflix desde 2016

La primera parte de la temporada comenzó su difusión a finales de noviembre. El segundo tramo, que abarca los episodios cinco, seis y siete, arribó al catálogo el jueves 25 de diciembre. La elección del último día del año para la despedida definitiva responde a una estrategia para asegurar altos niveles de visualización durante la víspera de Año Nuevo.