El infierno de la hermana de Kate Moss: reveló que le daban drogas para hacer sesiones de fotos

Kate Moss es el ícono mundial en lo que respecta al mundo del modelaje. Su figura es la más requerida por las más exclusivas marcas y diseñadores. Tal fue su influencia que su hermana menor tomó su mismo camino. Lottie actualmente tiene 24 años y además de ser noticia por sus trabajos, lo es por las polémicas que persiguen a su entorno, como son sus producciones con alto contenido erótico. En febrero pasado estuvo rehabilitación por su adicción al alcohol y las drogas, y ahora reveló que este calvario comenzó en un set de trabajo.

“La mayor parte del tiempo aparecía en el set y no estaba feliz y no quería hacerlo, estaba llorando y me decían: ‘Te conseguiremos algunas drogas. Podés tomar un trago y luego estarás bien’”, expresó Lottie en el podcast llamado Call Her Daddy. Allí nació su problema: empezó a normalizar este consumo como parte de su trabajo, ya que estaba cansada y este acceso a sustancias que le facilitaban le permitían cumplir con sus compromisos laborales. La premisa de aquellos eventos era estar presente, sin importar el estado.

Lottie habló sobre sus adicciones (Foto Instagram @lottiemossxo)

“Me dieron drogas y alcohol en las sesiones de fotos; a la gente no le importaba mi bienestar”, reflexionó ahora, que atraviesa una rehabilitación para superar sus adicciones. “Miro hacia atrás ahora y no es de extrañar que tuviera problemas, porque me empujaron a hacer estas cosas y llegar a cierto peso y hacer eso. Me sorprende que nunca tuve un trastorno alimentario por trabajar como modelo”, explicó.

Asimismo, en su descargo indicó que no solo vivió malos momentos relacionados a las adicciones, sino también que las exigencias se trasladaban a su aspecto físico, ante el pedido de que baje de peso. Tal es así que recordó que cuando tenía 18 años le exigieron que bajara de talla para la semana de la moda de Nueva York y por ello en todo el día solo consumía una tostada.

Actualmente, la joven de 24 años tiene una relación cordial con su hermana (Foto Instagram @lottiemossxo)

A las imposiciones por parte de la industria de la moda, a Lottie se le sumó ser la hermana de una reconocida modelo, por lo que las comparaciones no fueron escasas durante su carrera, que comenzó a los 16 años. Tanto su aspecto físico como su personalidad fueron el foco de estas diferencias que le marcaban.

Kate Moss es el ícono de la moda, cuya hermana quedó atrapada en un infierno AP Photo/Joel Ryan - Archivo

Sus ocho años laborales la llevaron a realizar un cambio de rumbo. Ahora se dedica a realizar contenido fotográfico para adultos, en las webs más populares de esta industria. Mientras, continúa con su tratamiento para las adicciones. En este sentido, remarcó que recibió el apoyo de su hermana cuando decidió entrar en rehabilitación, esto le sorprendió debido a que no tiene una relación cercana por lo que Kate no conocía el calvario que ella vivía, sin embargo siempre fue vínculo fue cordial.