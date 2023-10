escuchar

Una de las peleas más inesperadas y resonantes de este año fue la de Paula Chaves y Zaira Nara. Eran amigas inseparables y prácticamente familia, puesto que la primera eligió a la segunda como madrina de su hija menor Filipa. Sin embargo, lo que las distanció no fue una cuestión laboral ni familiar, sino un hombre: Facundo Pieres, expareja de Chaves y con quien Nara tuvo un romance tras separarse de Jakob Von Plessen.

En los últimos meses, ambas hablaron, sutilmente, del tema y sin dar tantos detalles dejaron en evidencia que las cosas están muy mal entre ellas, y, que, de momento, las posibilidades de reconciliación son escasas. Ahora, durante una entrevista que brindó la exconductora de Bake Off sobre su experiencia en el jurado de Bailando 2023 (América TV) le preguntaron por su examiga y ella tuvo una actitud inesperada: se enojó, dijo “basta” y abandonó el móvil.

Hace poco más de tres semanas, Ángel de Brito anunció que Carolina Ardohain se iría de viaje y su lugar en el jurado del Bailando quedaría vacante. Mientras la modelo se fue a Nueva York con Damián Betular y Paula Chaves, quien ocupó su silla fue justamente Zaira Nara. Pampita regresó al programa por unos días, pero tuvo que ausentarse nuevamente, puesto que tenía otro compromiso laboral en México, ya pautado. ¿Quién la reemplazó? Curiosamente, Paula Chaves.

Paula Chaves eligió a Zaira Nara como madrina de su hija menor, Filipa instagram @chavespauok

En este contexto, la madre de Olivia, Baltazar y Filipa Alfonso dio una entrevista con Intrusos (América TV) donde aseguró que estar en el Bailando era “como volver a casa”: “Veo todo esto y digo, ‘claro, yo lo viví todo 12 años atrás’. Lo veo al Cone (Quiroga) pelearse con Coti (Romero) y digo, ‘pensar que nosotros nos peleábamos así'”. Fue entonces cuando el cronista Alejandro Guatti le mencionó que allí mismo encontró el amor, puesto que en 2010 conoció a Pedro Alfonso. Si bien todo comenzó como algo televisivo, entre ellos nació el amor y formaron una familia de cinco.

“Nunca llegamos a pelearnos nosotros acá, siempre los trapitos estaban escondidos en los pasillos”, dijo Paula y aseguró que las peleas eran siempre en camarines, nunca públicas. Pero, lo cierto fue que el foco de la entrevista era otro. “Se te citó sin querer a vos y a Zaira por lo que había pasado entre Kennys Palacios y un integrante del streaming…”, comenzó a decir el periodista, remitiéndose a algo que sucedió en el programa y ella rápidamente dijo que se trataba de Mariano de la Canal. “Yo dije que no hace falta pelearse. Uno puede tomar diferentes caminos en la vida, pero no pelearse”, aseveró.

“Y ahí te dijeron que ‘vos sabes...’”, acotó el cronista en referencia justamente a su pelea con Zaira Nara. “No, yo lo dije”, se atajó Chaves con una sonrisa: “No hay que pelearse”. Fue ahí cuando el comunicador quiso indagar en el tema: “¿Hubo alguna...?”. Pero la pregunta quedó inconclusa porque la cara de Paula se transformó completamente, a sabiendas de a qué se refería.

“No, basta, por Dios. Chau”, dijo molesta la modelo e inesperadamente abandonó el móvil, a la par de que el cronista le pedía que regresara. Mientras subía por las escaleras, Chaves se limitó a decir que el lunes Pampita ya regresaba al jurado, pero que volvería si la convocan para un próximo reemplazo.

Zaira Nara habló de su distanciamiento de Paula Chaves y fue tajante: “Tengo ciertos códigos”

Hace poco más de un mes, Zaira Nara habló con LAM (América TV) y dio detalles de su distanciamiento con la exconductora de Bake Off. Por un lado, dijo que Chaves, Pedro Alfonso y sus hijos “son familia”, aunque sí remarcó que ambas se encuentran en sintonías distintas. Asimismo, se refirió, justamente, a los rumores de que su relación con Facundo Pieres habría generado el quiebre en la amistad.

“Me parece muy grave que se diga que una persona había provocado el enojo. Ella tiene una familia constituida y de todo corazón te digo que si en algún momento de mi vida empecé a conocer a una persona, que hace 13 años había estado con una amiga, a la primera que se lo pregunté fue a mi amiga”, expresó Zaira. “Yo tengo ciertos códigos que si una amiga me dice ‘dale para adelante’, yo le doy para adelante, si me dice ‘no mires’, no miro”, sentenció.