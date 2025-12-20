Encontró un “botón secreto” en una de las puertas de su casa de Kentucky y quedó en shock al conocer su función

Una mujer de Kentucky, en Estados Unidos, llamada Michaela Rose, descubrió un "botón secreto" oculto en las puertas antiguas de su casa victoriana de estilo italianizante en Louisville y se asombró al comprobar para qué servía. El hallazgo se produjo en diciembre de 2025, varios meses después de adquirir la propiedad, construida poco después de la Guerra Civil estadounidense.

El hallazgo inesperado en una casa de más de 150 años

Rose contó a Newsweek que el hallazgo ocurrió cuando ella y su esposo intentaban mover unas puertas antiguas que eran difíciles de abrir y cerrar. Durante una visita, una vecina señaló un pequeño botón oculto en el marco que había pasado desapercibido desde la compra de la vivienda.

La dificultad para mover los paneles llevó a descubrir un detalle que había pasado inadvertido durante meses

“En realidad no sabíamos que existía esa manija hasta que invitamos a una vecina a conocer la casa”, explicó Rose. La vecina había sido propietaria de la vivienda durante 15 años y conocía el mecanismo original.

Al presionar el botón, se liberó una pequeña manija escondida dentro de la puerta. Ese detalle permitió mover los paneles sin forzar la estructura original.

“Una de las puertas estaba trabada y me preocupaba tener que dañarla para poder sacarla”, contó la residente de Kentucky. Y agregó: “Cuando descubrimos la función, me sorprendí mucho y sentí alivio”. Según explicó, el mecanismo permitió volver a usar los ambientes como habían sido pensados originalmente.

Tras el hallazgo, la mujer decidió compartir la experiencia en TikTok. En el video explicó que pensaban que las puertas quedarían trabadas dentro de la pared para siempre.

“Publicamos el video para mostrar nuestra emoción y, con suerte, ayudar a otros a descubrir que sus puertas pueden tener algo similar”, dijo a Newsweek.

En la publicación de Rose hubo quienes resaltaron la durabilidad del mecanismo.

“Es increíble que todavía funcione”, señaló una usuaria. Y otros aportaron contexto histórico y técnico. Algunos aclararon que se trata de un diseño habitual en las pocket doors de fines del siglo XIX y comienzos del XX. “No es un secreto, era un sistema estándar para poder sacar la puerta del marco”, explicó un usuario cuyo hogar fue construido en 1897. Otros mencionaron tener mecanismos similares en casas de 1924 o principios del siglo pasado.

Al activarse el botón, apareció una manija diseñada para facilitar el desplazamiento sin dañar la estructura TikTok/@michaela_rose05

¿Para qué sirven las puertas pocket en casas victorianas?

Las puertas corresponden al sistema pocket doors, un diseño característico de la arquitectura victoriana. Funcionan mediante un riel superior y se deslizan hacia el interior de la pared.

Este tipo de puertas separa el parlor, una sala de recepción formal típica de las viviendas del siglo XIX, del living. Al abrirse por completo, permiten integrar ambos ambientes en un único espacio amplio.

“Ahora podemos usar las habitaciones como fueron diseñadas, ya sean separadas o como una sola”, sumó la nueva propietaria.

Old Louisville y los secretos de la arquitectura histórica

La vivienda se encuentra en Old Louisville, un barrio conocido por albergar la mayor concentración de casas victorianas restauradas de Estados Unidos. El área se desarrolló a partir de la década de 1870 y conserva detalles arquitectónicos originales que no siempre resultan evidentes.

La casa pertenece al estilo italianizante, común en la segunda mitad del siglo XIX www.nps.gov/

“Creemos que la casa tiene alrededor de 150 años, o incluso más”, señaló Rose. Y añadió: “Algunos registros históricos indican que fue construida poco después de la Guerra Civil”.

La residente explicó que su vivienda es una casa victoriana de estilo italianizante, una combinación frecuente en Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XIX.

Según describe el National Park Service (NPS), el estilo italianizante se distingue por una marcada orientación vertical, techos bajos con aleros sobresalientes sostenidos por ménsulas decorativas y ventanas altas y estrechas enmarcadas con molduras gruesas. La ornamentación se concentra principalmente en la línea del techo.