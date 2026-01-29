El insólito momento en que una cronista se fue de un local con una bikini sin pagar
La periodista Giuliana Salguero se llevó una prenda de un local y la vendedora la interceptó en la vía pública
- 2 minutos de lectura'
La periodista Giuliana Salguero fue tendencia en las redes sociales por un insólito momento que vivió en una tienda de ropa de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras buscaba testimonios en la vía pública acerca de la ola de calor que azota a gran parte del país, la movilera ingresó a una tienda de lencería para preguntar los precios.
“A ver, vendeme algo o regalame algo”, dijo, de manera irónica, Salguero ante la mirada de la vendedora, que se ofreció a mostrar las diferentes prendas de vestir que tenía exhibidas.
Luego de consultar sobre la inquietud de los clientes y cómo se desarrolla el mercado de este tipo de prendas, la periodista eligió un bikini y consultó el precio. “Está en promoción y sale 77 mil”, contestó la comerciante.
Tras consultar los distintos importes y modelos, la periodista saludó a las presentes, se retiró con la bikini sin pagar, y eso motivó a que la vendedora tuviera que ir a buscarla a la calle para pedirle la devolución de la prenda.
Ya en la vía pública, Salguero se cruzó con una transeúnte, le contó que estaba contenta por el supuesto regalo hasta que fue interceptada por la empleada. “¿La vino a buscar?“, dijo la periodista. ”Claro", contestó la mujer, quien sonrió a las cámaras, se llevó la bikini y dejó expuesta a la notera.
Otras noticias de Virales
- 1
Helen Hunt celebró su amor con Jeffrey Nordling, el hombre que la volvió a enamorar 34 años después
- 2
La sobrina de Leonardo Favio criticó a Milei en el Cosquín, la abuchearon y le negaron “una chacarera más”
- 3
Qué pasó con el Chaqueño Palavecino y la Asociación Federal de Raíces Criollas
- 4
El confuso episodio que habrían protagonizado Facundo Arana y María Susini: “No lo dejaron ingresar”