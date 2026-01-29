El insólito momento en que una cronista se fue de un local con una bikini sin pagar

La periodista Giuliana Salguero fue tendencia en las redes sociales por un insólito momento que vivió en una tienda de ropa de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras buscaba testimonios en la vía pública acerca de la ola de calor que azota a gran parte del país, la movilera ingresó a una tienda de lencería para preguntar los precios.

“A ver, vendeme algo o regalame algo”, dijo, de manera irónica, Salguero ante la mirada de la vendedora, que se ofreció a mostrar las diferentes prendas de vestir que tenía exhibidas.

Giuliana Salguero quedó expuesta al querer llevarse una prenda sin pagar

Luego de consultar sobre la inquietud de los clientes y cómo se desarrolla el mercado de este tipo de prendas, la periodista eligió un bikini y consultó el precio. “Está en promoción y sale 77 mil”, contestó la comerciante.

Tras consultar los distintos importes y modelos, la periodista saludó a las presentes, se retiró con la bikini sin pagar, y eso motivó a que la vendedora tuviera que ir a buscarla a la calle para pedirle la devolución de la prenda.

La periodista pensó que le regalaban una bikini y fue interceptada por la comerciante

Ya en la vía pública, Salguero se cruzó con una transeúnte, le contó que estaba contenta por el supuesto regalo hasta que fue interceptada por la empleada. “¿La vino a buscar?“, dijo la periodista. ”Claro", contestó la mujer, quien sonrió a las cámaras, se llevó la bikini y dejó expuesta a la notera.