Es influencer de diseño y decoración y analiza la estética de la casa de Gran Hermano: “No es casual”

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) arrancó con todo esta semana, con dos galas de ingreso de participantes que colmaron la discusión pública. Sin embargo, no fueron los famosos jugadores o las nuevas reglas lo más comentado de este nuevo ciclo, sino que fue la decoración de la casa. Con colores estridentes y formas peculiares de los muebles y espacios, esta moderna disposición fue amada y odiada en formas iguales en las redes sociales, lo que llevó a un intenso debate.

A partir de la discusión pública por la novedosa decoración presentada por el reality, Juliana Coria, influencer de diseño y decoración, explicó cuáles fueron los motivos detrás de esta elección por parte de la producción de Gran Hermano. En un hilo de X para sus 33 mil seguidores, la creadora de contenido aclaró que todo lo que está allí “no es casual”.

“La decoración de la casa de Gran Hermano tiene un porqué. Y no es casual. Nada en esa casa está puesto porque ’quedaba lindo’. Todo diseño responde a un objetivo. Y acá el objetivo no es que se sientan en casa… es todo lo contrario", inició su explicación Juliana.

😱 La decoración de la casa de Gran Hermano tiene un porqué. Y no es casual.



Nada en esa casa está puesto porque “quedaba lindo”. Todo diseño responde a un objetivo. Y acá el objetivo no es que se sientan en casa… es todo lo contrario.



Te lo cuento en un 🧵 👇



1️⃣ No es una… pic.twitter.com/vIVaKNIJYN — Juliana Coria (@Julianacoria) February 25, 2026

Primero, la influencer aclaró que, contrario a lo que muchos pueden pensar, “no es una casa, es un set emocional”. “En Gran Hermano nada está puesto al azar. El diseño no busca que se sientan cómodos, busca generar estímulo constante”, aseveró.

Juliana explicó por qué el reality seleccionó este “estilo ecléctico extremo”:

Un poco psicodélica.

Un poco exagerada.

Casi teatral.

Colores saturados e intensos: violetas, dorados, negros profundos.

Mucho contraste.

Mucha estimulación visual

De esa forma, lo que se busca es que los participantes estén activos mediante el estímulo que reciben por parte de la casa. “No hay descanso para el ojo”, alertó la experta.

Los colores y las formas estimulan visualmente a los jugadores (Foto: @granhermanoar)

Luego, Juliana aseguró que la colorimetría elegida para el set tiene su rol dentro del juego: “Colores saturados que activan”. “El diseño impacta directamente en las emociones, las combinaciones saturadas alteran y la sobreestimulación genera tensión”, agregó.

De ese modo, la especialista explicó la fórmula que propone la decoración como “tensión = conflicto”. “La producción necesita participantes alterados, sensibles y reactivos. Necesita quilomb# y contenido”, indicó.

Se busca la tensión en los participantes para el show (Foto: @granhermanoar)

Por último, la especialista analizó que “la incomodidad es funcional al show”. “No es una casa pensada para inspirar calidez, no busca que quieran quedarse, no busca abrazo visual. Busca incomodidad”, sostuvo y dejó en claro que desde la producción del programa que conduce Santiago del Moro se desea una casa “conflictiva”.

Se sabe que los roces y las peleas entre los concursantes suelen ser los momentos que más miden en la televisión y los más comentados en redes sociales. Con esta explicación que dio Coria, queda en evidencia que la diagramación misma de la casa busca esas explosiones entre las personas allí dentro.

El nuevo gimnasio fue muy comentado en las redes sociales (Foto: X)

Otro de los tópicos más comentados en las redes sociales en estos primeros días de programa fue el gimnasio “austero” que pusieron en esta edición del reality, sobre todo en comparación con las anteriores. “Se lo robaron de la plazita y lo pusieron en la nueva edición del programa”, bromeó un usuario en X.