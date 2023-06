El inspirador testimonio de la cantante Sia tras ser diagnosticada con trastorno del espectro autista: “Sentís que te ven”

escuchar

Las celebridades cuentan con el poder mediático para visibilizar diferentes problemáticas que afectan a la sociedad. En el último tiempo, personalidades destacadas en el ámbito internacional, como Alejandro Sanz, Ricky Martin o Karina “La Princesita”, se sumaron a la difusión de la salud mental, al relatar su experiencia en torno a los ataques de pánico o la depresión que sufrieron y que padecen miles de personas en el mundo. Hace unos días, la cantante Sia reveló que fue diagnosticada con trastorno del espectro autista (TEA) y señaló que pudo entenderse un poco más a ella misma.

Sia Kate Isobelle Furler, conocida popularmente como Sia, fue diagnosticada con trastorno del espectro autista en los últimos días. La cantante relató su experiencia en diálogo con Rob Cesternino, a través de su canal de YouTube en Rob has a podcast, y, aunque no dio demasiados detalles sobre su evaluación, transmitió un inspirador testimonio sobre cómo afectó a su vida.

ARCHIVO-. Sia relató su experiencia en diálogo con Rob has a podcast

“Durante 45 años, me sentí como si tuviera que ponerme mi traje humano y, únicamente en los dos últimos años, llegué a sentirme yo misma de manera plena”, expresó la intérprete de “Snowman”, de 47 años. Y siguió: “Nadie puede conocerte ni quererte cuando estás llena de secretos y vivís avergonzada. Y, cuando por fin te sentás en una habitación llena de extraños y les contás tus secretos más profundos, oscuros y vergonzosos; no te sentís como un pedazo de basura por primera vez en tu vida”.

La cantante australiana insistió en la idea de mostrarse tal cual es. “En ese momento, te sentís vista por primera vez como realmente sos. Y, entonces, podés empezar a salir al mundo y, simplemente, actuar como un ser humano con corazón y sin pretender ser nada”.

La polémica en torno a Music

En 2021, Sia estrenó Music, la película que co-creó junto al autor de novelas infantiles Dallas Clayton. Maddie Ziegler interpretó a la protagonista, Music Gamble, una adolescente con trastorno del espectro autista que proyecta el mundo a través del uso de elementos musicales de fantasía. Tras su lanzamiento, se generó una polémica sobre por qué el film no incluía a una persona con TEA para su interpretación.

Maddie Zeigler en uno de los números musicales del film

“Si algunas personas se ofendieron, me parece bien que lo hagan conmigo. Hasta el momento, la bronca no fue direccionada hacia Maddie”, expresó Sia, en diálogo con LA NACION en aquel momento. Y siguió: “Yo quise trabajar con una joven que tenía diagnóstico del espectro autista, pero su mamá pensó que todo era muy estresante para ella. Lo intenté, pero terminé haciendo más daño que bien, por lo cual volví a trabajar con Maddie, y me parece que hizo un trabajo muy sensible”.

En tanto, aseguró que el personaje se basó en un amigo suyo, llamado Stevie. “Le conté [a Maddie] todo acerca de él: sus manierismos, sus tics, su forma de vocalizar. Me parece que hizo un trabajo extraordinario”.

Posteriormente, la cantante se disculpó a través de su cuenta de Twitter y reflexionó sobre la interpretación. “Eliminaré las escenas de inmovilización de todas las copias futuras. Escuché a las personas equivocadas y es mi responsabilidad. Mi investigación, claramente, no fue lo suficientemente exhaustiva ni amplia”, sentenció.

