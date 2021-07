El llanto de Adabel Guerrero al recordar la muerte de su mamá: “Me costó un montón”

Al llegar a la etapa individual, El gran premio de la cocina (eltrece) acostumbra a armar en formato audiovisual un pequeño perfil de cada uno de los concursantes que accedieron a esa instancia. Programa tras programa, y una vez que ya hicieron su entrega del día, mientras los demás participantes continúan en sus cocinas, Carina Zampini introduce la historia de vida del elegido de la jornada. Esta vez, fue el turno de Adabel Guerrero.

La bailarina, de paso por el Cantando y algunas ediciones del Bailando por un sueño, ambos formatos de eltrece, contó al aire algunas intimidades de su vida y su niñez y no pudo evitar llorar al recordar a su madre.

“Mi carrera como bailarina surge cuando mi mamá me lleva a estudiar danzas a los ocho años. Me volví adicta al escenario”, comenzó la participante. Conforme iba avanzando en su relato, la emoción se apoderó de sus dichos.

“A los 19 años tuve un episodio donde dejé de bailar, fue el año más duro de mi vida porque falleció mi mamá. Me dolió mucho que no viera el crecimiento que fui teniendo”, continuó. Con la voz quebrada y las lágrimas recorriendo su cara, siguió con su relato.

“Siempre me dolieron los estrenos de las obras más importantes en las que he estado. Cuando termina el show uno quiere el abrazo y no tenerla a ella siempre me costó un montón”, completó Adabel Guerrero el recuerdo de su madre.

LA NACION