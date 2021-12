El llanto de Carina Zampini en la despedida de El gran premio de la cocina: “Estamos dolidos”

Carina Zampini no pudo contener la emoción en el último programa de El gran premio de la cocina (eltrece). La conductora dedicó unos minutos a despedirse del público y el equipo del canal al cierre de la emisión, luego de la consagración de Micaela Lapegüe como campeona de la temporada final, y rompió en llanto al hacer un resumen de lo que fue el ciclo que duró más de tres años al aire.

“Estamos todos un poco así, tristones. Así venimos estos últimos días, y en un punto pienso que está bueno porque tiene que ver con el tránsito que tuvimos y lo felices que fuimos todos haciendo este programa, que es lo que nos identifica y lo que nos vamos a llevar”, comenzó Zampini.

El reality gastronómico llegó a su fin este viernes después de 15 ediciones que se distribuyeron en 842 programas. Por el estudio pasaron distintas figuras de la farándula nacional y cocineros amateurs que se disputaron el premio de cada temporada frente al jurado integrado por Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta, con eventuales reemplazos como Roberto Petersen y Ximena Sáenz.

“Nos vamos a llevar esta experiencia guardadita en algún rincón del alma. Estamos dolidos porque termina”, agregó la conductora y destacó el trabajo de la producción y los concursantes. “Estoy profundamente agradecida a todos los que están acá, que son un montón, y a todos los que pasaron, que fueron parte y dejaron su granito de arena: directores, iluminadores, sonidistas, musicalizadores, editores, productores, a todo el equipo de producción enorme, que es divino. A todo el equipo de arte y de gastronomía que han trabajado hasta el cansancio. A todas las áreas: maquillaje, vestuario, peinado, a la gente de limpieza, a los cámaras y al equipo técnico”, enumeró con la voz entrecortada.

En esa línea, destacó el trabajo que hicieron los chefs del panel. “Estos tres genios. Hemos hecho un gran trabajo, sabemos lo que compartimos, todo lo que transitamos y eso nos tiene felices. Siéntanse orgullosos”, expresó, y también agradeció a las autoridades del canal por la oportunidad.

“A los participantes que fueron los verdaderos protagonistas de este encuentro todas las tardes. A todos los señores del jurado que han pasado y que fueron parte”, amplió, además de enviar su afecto a los fanáticos que siguieron el ciclo cada tarde.

Después, le dio la palabra a Pizarro para que se despidiera. “Para mí, El gran premio de la cocina es mucha felicidad que tuve durante tres años. Me llevo amigos que no los quiero ni mirar porque lloro. Conocerte a vos como gran profesional y siempre tirando para adelante. A muchos cocineros que pasaron por acá, a Juan Marconi”, dijo y sumó: “Si tengo que resumir en una palabra es felicidad pura. Nunca me fui enojada de este programa. Pasé un embarazo, todos pasamos una pandemia, fue todo para mí”.

Para finalizar, Asta también quiso explicar lo que significó el ciclo para él. “Yo quiero decir que estoy profundamente agradecido a la vida y feliz por haber pasado por El gran premio de la cocina, que me ayudó en lo personal y lo disfruté muchísimo”, resumió.

Acto seguido, Zampini llamó a todos los presentes en el piso para que se acercaran delante de la cámara para saludarse por última vez, en lo que resultó ser un emotivo cierre de etapa.