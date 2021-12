A lo largo de los años, Moria Casán y Susana Giménez presumieron una de las amistades más admirables del mundo del espectáculo, o al menos eso aparentaban. Inevitablemente protagonizaron algunos roces pero siempre pudieron retomar el vínculo. Sin embargo, actualmente parecerían estar atravesando uno de sus momentos más duros.

En el mundo de las estrellas nunca se sabe que es real y que es puro show y, después de tantos años trabajando juntas, parecería que las divas están dejando relucir la esencia real de su relación. Quien tiró la primera piedra fue Giménez quien, durante una charla con el móvil de Intrusos (América), acusó a la One de ser una “opinóloga”.

Moria Casán, en el living de Susana Giménez gentileza Telefe

Moria, quien se caracteriza por su lengua filosa y las pocas pulgas, tardó en contestar únicamente porque se encontraba de viaje en Estados Unidos junto a Marley. Pero, apenas puso un pie en el país, fueron los mismos Intrusos quienes fueron a buscarla para informarle y saber qué tenía para decir.

“Estuvieron hablando de vos acá en Argentina”, la chicaneó el movilero, para después revelarle con detalles todo lo que había dicho la conductora de Telefe. Irónica y nunca tomándose nada en serio, contestó entre risas: “Argenzuela, oxigenada. Argen-Su que vive en Punta Argent”.

Yendo a la yugular, apuntó y disparó nuevamente: “Nunca fuimos amigas, siempre fuimos compañeras de trabajo. Yo tengo pocas amigas mujeres y en el ambiente pocas”. En cuanto a su título de opinóloga, la actriz dejó las cosas bien en claro revotando la culpa hacia los medios.

Moria Casán arremetió contra Susana Giménez con un ácido comentario

“Yo no soy opinóloga, eso me lo pusieron ustedes (los medios). Cada vez que me bajo de un avión me preguntan cosas, cómo es la luna, los que me hacen opinólogos son el público”, manifestó. Y, en un intento de despedirse, agregó un saludo especial para su más reciente rival: “¡Argenzuela oxigenada! Un besito”.

Intentando ir por más, el periodista quiso hacerle otra pregunta pero ya cansada, lo cortó diciéndole poco sutilmente: “No me rompan las pe***as, baby, no se cuelguen de mis te**s que las tengo bien”. Después de ese duro desplante, saludó a quienes estaban en el piso felicitándolos por su gran trabajo y les deseó un buen fin de año.

Moria Casán y Susana Giménez trabajaron mucho tiempo juntas Twitter

Qué dijo Moria Casán sobre Wanda Nara

Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia ‘la China’ Suárez estuvieron en boca de todos los últimos meses. El escándalo en donde la mediática apuntó contra la actriz como la tercera en discordia en su matrimonio, hizo que muchos quisieran obtener una exclusiva para saber los detalles, y eso lo logró Susana Giménez, quien viajó a París para el reportaje.

Moria Casán fue una de las pocas que decidió no sumarse al debate de la pelea matrimonial. Como no expresó su punto de vista por motus propio, los Intrusos intentaron averiguarlo pero sin demasiado éxito.

Wanda Nara y Mauro Icardi Instagram Mauro Icardi

Cuando le consultaron por el WandaGate respondió simplemente: “No hay nada que me importe menos”. A modo de explicación, manifestó: “No tengo el morbo de ver relaciones rotas y de consumir todo lo que le encanta consumir a la gente. A la gente le encanta ver las vidas ajenas y distraerse de sus propias vidas, les encantan ver la vida rota. Se enteró todo el país y no voy a dejar de enterarme, pero no me interesa demasiado”.