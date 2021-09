El mal momento de José Luis Gioia tras la muerte de una amiga: “El hijo piensa que yo fui el culpable”

José Luis Gioia se sinceró sobre el mal momento que atraviesa en estos días tras el fallecimiento de una amiga. El humorista explicó que ambos se contagiaron de coronavirus y su familia lo considera culpable de su muerte.

El actor fue invitado al programa A la tarde (América), el ciclo que conduce Karina Mazzocco. En el segmento de verdadero o falso, le preguntaron si es cierto que odia Bariloche; después de aclarar la situación, reveló que está viviendo un duro presente emocional por lo sucedido con su amiga, justamente después de un viaje por la Patagonia.

“Amo Bariloche, pero ahora no estoy muy bien. Estoy pasando un momento muy malo. Falleció mi amiga, yo siempre paraba en la casa de ellos. Esquiábamos juntos todos los mediodías, yo esquío hace 36 años. Ahora tuve una comunicación con el hijo que piensa que yo fui el culpable porque ella murió de Covid”, confesó. Gioia explicó que visitó a su amiga cuando estuvo de paso por la ciudad rionegrina, pero que el contagio pudo haberse dado en cualquier circunstancia, no únicamente cuando él la vio. “Cuando volví de Bariloche, en ese momento que tomé el avión tuve el primer síntoma de falta de olfato. Nada más, fue lo único que tuve”, recordó.

Ante la sorpresa por la confesión del invitado, la conductora y los presentes en el estudio intentaron contenerlo. “Pero él me llamaba para consolarme, hablábamos y llorábamos los dos, el hijo [Diego] me llamaba para consolarme y me decía: ‘José, papá me dijo que te sentís culpable, no te sientas culpable’. Hace poco lo llamé y no me atendía”, narró. Después de insistir para poder comunicarse con Diego, finalmente le contestó los mensajes. “Me dijo: ‘No te atiendo porque me hace mal, tengo una sensación rara y fea al hablar con vos’”, reconstruyó.

La tristeza de José Luis Gioia: “Me culpan de la muerte de mi amiga”

En ese sentido, reveló que se quedó perplejo ante la respuesta del joven. “Me puso: ‘Más tristeza me da a mí cuando mis hijos llorando preguntan por la abuela’. ‘Entonces, quiere decir que pensás que soy culpable’. No me contestó más”, contó.

Para darle un poco de tranquilidad, las panelistas le dijeron que en esta pandemia no hay culpables y que se sintiera libre del peso. “Yo creo que sé dónde nos contagiamos”, lanzó. “Estábamos en un asado, yo en una punta muy separado de todos y ella tuvo contacto muy directo. Recuerdo que estaba hablando muy cerca con alguien, de pecho a pecho”, expresó.

Por último, les dedicó un mensaje a los barilochenses: “Amo a Bariloche por su gente, por el ambiente, por lo que he trabajado ahí. Lo odio a nivel público, eso sí. Hice temporada de verano e invierno, en invierno me la pasé esquiando hasta de noche porque suspendía funciones a lo loco. Fue la única vez que me fue mal con mis unipersonales”.