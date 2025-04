El mal momento de Karina Jelinek tras ser víctima de una estafa virtual

Cada vez con mayor frecuencia se reportan estafas a través de aplicaciones como X, Instagram y WhatsApp. A algunos usuarios les roban dinero y otros pierden por completo el control de sus cuentas. Recientemente, quien aseguró ser una víctima de una estafa virtual fue Karina Jelinek.

La influencer reveló qué le pasó con su perfil de X tras contratar a una persona “de confianza” para que la manejara. No solo les pidió ayuda a sus seguidores, sino que avisó que haría la denuncia y presentaría las “pruebas”.

Esta semana, Karina Jelinek utilizó su cuenta de Instagram, en la que acumula un millón y medio de seguidores, para intentar encontrar una solución al problema que tuvo con las redes sociales. “Les quiero comentar sobre lo que me pasó en Twitter (nombre anterior de X). Tantas personas que me preguntaron. Alquilé por medio de un conocido como hacen muchos famosos y de repente desapareció“, expresó.

Karina Jelinek aseguró que la estafaron y perdió control de su cuenta de X (Foto: Instagram @karijelinek)

Según dio a entender Jelinek, contrató a una persona que trabaja con otras personalidades del medio para que manejara su cuenta de X, sin embargo, por lo que contó, “desapareció” y ella se quedó sin tener acceso a la aplicación. “Hace más de un mes no la puedo recuperar y eso que mandé mails para contar lo que me pasó”, explicó. Efectivamente, su perfil de X @Karijelinek se encuentra inhabilitado. No aparece ni su foto de perfil ni la del encabezado. En la descripción solo se detalla que se unió a la aplicación en abril de 2011 y que es una “personalidad de los medios de comunicación”. Además, tiene 982.9 mil seguidores, pero cero “seguidos”.

El mensaje que publicó Karina Jelinek tras perder su cuenta de X (Foto: Instagram @karijelinek)

La exparticipante de Bake Off Famosos (Telefe) solicitó ayuda de sus seguidores de Instagram para intentar recuperar su cuenta y advirtió que, en caso de no conseguirlo, recurrirá a la justicia. “¿Alguien me puede ayudar? Si no voy a tener que denunciar con mis abogados y tengo pruebas", sentenció.

La influencer indicó que contrató a una persona para que manejara su cuenta de X, pero despúes desapareció (Foto: X @Karijelinek)

Más allá del mal momento que vive a partir de la estafa virtual que sufrió, Karina Jelinek viene de pasar un momento muy especial y de puro disfrute y celebración.

El 22 de marzo cumplió 44 años, pero, como estaba de vacaciones en México, organizó una fiesta el sábado 19 de abril en Buenos Aires. La influencer compartió en Instagram las imágenes del evento y escribió: “Parte del back de mi cumple en la Argentina. Gracias a todos mis amigos”. ¿La lista de invitados? Su novia Flor Parise, el estilista Kennys Palacios, Juan Otero (hijo de Florencia Peña) y el artista musical y mánager, Fabián Esperón.

La influencer celebró su cumpleaños en un bar que estuvo decoraron con globos blancos y negros y sopló las velitas en una torta negra con sus iniciales en dorado y flores comestibles. En cuanto a los regalos, según reveló, recibió, entre otras cosas, un par de lentes de sol de la marca Versace y un ramo de flores.

El Back del cumpleaños de Karina Jelinek en Buenos Aires

En cuanto a su outfit, la cumpleañera eligió un vestido corto y ajustado de manga larga engomado y agregó un par de guantes, medias y zapatos de taco, todo en color negro. Sumó pulseras doradas, un par de aros y un colgante con la letra “J”. Optó por un maquillaje a tono con el look y llevó el cabello recogido.