Karina Jelinek y Flor Parise darán el sí en Tulum: los detalles del gran día

Pese a que decidieron mantener su relación lejos de la prensa, los detalles de su romance no pasaron desapercibidos. Karina Jelinek conoció a Flor Parise cuando esta era su asistente; luego se hicieron amigas, pero su vínculo creció y con los años se consolidaron como pareja. A seis años del inicio de su noviazgo y con varias crisis de por medio, ambas caminarán hacia el altar.

Flor Parise y Karina Jelinek, unos años atrás Instagram: @florparise

La noticia fue confirmada este miércoles 9 de abril por Majo Martino en Sálvese quien pueda (América TV). La íntima amiga de la pareja fue invitada a la propuesta de casamiento y reveló que las dos mujeres planifican una ceremonia en las playas de Tulum, México.

Una vez que brindaron algunos datos para que la audiencia adivine el enigmático en el ciclo que está al mando de Yanina Latorre, la conductora lanzó: “¡Se casan! Hay propuesta de matrimonio, la propuesta fue afuera y Majo estuvo presente, la señora Karina Jelinek y Flor Parise, su actual pareja”.

A seis años del inicio de su noviazgo, Karina Jelinek y Flor Parise darán el sí en Tulum (Foto: Captura TV)

Según indicó Martino, no se casarán legalmente, pero el evento tendrá carácter ceremonial. “Venían hablando, ‘¿nos casamos?’ ‘¿Qué hacemos?‘. Bueno, no va a ser por iglesia ni por civil; pero van a hacer un festejo”, explicó la panelista.

Sobre la elección del lugar, la periodista señaló: “Esto no va a ser en Argentina, por eso viajaron a México. Ellas viven en Argentina, pero estaban en Miami y viajaron a Tulum porque querían ver el lugar. Se van a casar en la playa”. Además, agregó que Fabián Parolari, organizador de eventos reconocido en el ámbito local, y Agustina, una de las mejores amigas de Parise desde la secundaria, serán quienes se encarguen de cada uno de los detalles de la celebración.

Sin embargo, no todo es color de rosas. Según explicó Martino, la relación entre Jelinek y Parise ya transitó varias idas y vueltas: “No me maten por lo que voy a decir, pero con Flor y Kari todo puede pasar. Un día todo bien, un día todo mal... Está todo bien, se aman, quieren hacer este festejo... A veces se ríen ellas mismas, desdramatizan y se amigan. Termina ahí”. “Son medio tóxicas”, concluyó Latorre.

También se supo que el hijo de Parise, fruto de su relación con Gabriel “Lechuga” Liñares, actual pareja de Sabrina Rojas, ocuparía un lugar importante en el gran día. “Quizás le lleva los anillos. Anda a saber”, respondió Martino al ser consultada por su presencia en el evento.

Cabe recordar que, en varias oportunidades, Karina mencionó sus deseos de ser madre, proyecto de vida que iba a materializar de la mano de Parise, a quien en aquel entonces dio a conocer como “una amiga”. En 2021, la modelo estuvo invitada a Ph: Podemos Hablar (Telefe) y habló al respecto.

Karina Jelinek habló sobre sus ganas de ser mamá

“Yo no soy mamá, pero sí me gustaría adoptar. Hay tantos niños que no tienen donde ir y necesitan un hogar y una casa... Me encantaría adoptar o alquilar un vientre, ¿por qué no?”, expresó la morocha. “Me gustaría tener muchos chicos, seguramente ya se va a dar, estoy en eso”, se sinceró.

En ese sentido, reveló que había comenzó con algunos de los trámites que se necesitan para alquilar un vientre. “Es un proceso que estoy haciendo, me va a ayudar una amiga, acá en la Argentina. Mayormente, lo hacen afuera”, agregó. Sin embargo, hasta el momento no pudo ser.