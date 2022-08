El mal momento de salud de Aníbal Pachano: tiene un tumor en la cabeza y debe someterse a una cirugía

Aníbal Pachano atraviesa una nueva complicación en su salud. El prestigioso bailarín reveló en una entrevista reciente que tiene un tumor en la cabeza y que el mes que viene deberá someterse a una nueva operación.

“Bueno, y ahora sí, les voy a contar una primicia para que todos sepan. Así no rompen y la vuelven loca a mi hija”, anunció Pachano al aire de Toda la vida (Net TV), el nuevo programa de Viviana Saccone. “Me voy a operar nuevamente porque tengo inflamado un tumor del lado izquierdo (de la cabeza), que es el área motriz”, sostuvo el artista y precisó: “Entre el 20 y el 23 de septiembre hago una operación nuevamente”.

Aníbal Pachano reveló que tiene un tumor en la cabeza

Lejos de ponerle un tono de preocupación al relato, Pachano aclaró que se toma todo este asunto con optimismo. “Está re bueno porque, ¿sabés qué? También hay que decirlo para perder el miedo de las personas. Para mí, yo voy camino a una sanación”, aseveró el bailarín que tiene como legado personal su lucha el VIH, el cáncer y la diabetes.

“Uno va llegando a determinados límites que tenés que traspasar y a veces no sabés cómo. Entonces te buscás cosas externas que no te aportan, no te ayudan. Te rodeás de gente nociva. El éxito también te envuelve en una situación”, aclaró y remarcó que se siente “un tipo absolutamente exitoso”.

“Así como te cuento desde que era chiquito, a los 12 años, cuando no tenía para comer y revertí una situación. A cómo me recibo de arquitecto con todos los honores, a cómo me recibo de artista con todos los honores. Entonces me parece que uno tiene que agradecer”, reflexionó el artista.

Aníbal Pachano contó que se someterá a una cirugía

Sobre el tumor que tiene en la cabeza, dijo que se inflamó en septiembre del año pasado, pero que los médicos le recetaron un producto para que se deshinche la zona y, afortunadamente, funcionó. Sin embargo, un episodio en el teatro lo puso otra vez en alerta. Durante una función de Así... vuelvo, el espectáculo que estrenó este año en el Teatro Regina, se le “anestesió” la pierna derecha, pero pudo continuar con el show.

“Se me anestesia la pierna derecha y me queda como larga”, detalló Pachano. “La pierna me bailaba, pero justo coincidió que estaba haciendo un número que era de un duende, entonces todo servía como para utilizar la situación. Y tuve una recuperación así como instantánea y pude seguir el espectáculo, pero no dejó de preocuparme”, aclaró. Además, indicó que tiene una gran relación con su equipo de médicos, integrado por un cirujano, un oncólogo y un neurólogo. “Es un triunvirato que todo el tiempo estamos telefónicamente monitoreando la situación”, sostuvo.

Aníbal Pachano: “Me voy a operar nuevamente" (Foto: Hernán Zenteno/LA NACION) Hernan Zenteno - LA NACION

Tras el susto en plena obra, se sometió a una nueva resonancia y descubrió que el edema había crecido. “Es como si floreció el tumor, lo digo graciosamente como para entenderlo, para que la señora no se asuste”, explicó. “Para que no invada la otra zona y sea más problemático, había dos caminos: o hacía un rayo, pero el rayo es algo paliativo. En cambio, si a vos te operan, extirpás un problema. Entonces la decisión fue así”, resumió y aseguró que no le costó tomarla.

Por último, le mandó un mensaje a sus fans. “Para que se queden tranquilos todos, yo voy con un equipazo”, comentó. Y hasta se puso a pensar en la estética. “Me voy a cortar el pelo esta vuelta perfecto, como para que no me quede un socotroco acá”, acotó entre risas señalando su cabeza.