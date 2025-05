El mal momento que pasó Cande Molfese en un avión por culpa de otra famosa

Cande Molfese forma parte de la mesa del programa Perros de la calle que se emite por Urbana Play. Fue ahí que contó el incómodo momento que vivió años atrás cuando tuvo que bajarse de un avión porque otra mujer no quería que ella vuele en la misma aeronave. Inmediatamente, sus compañeros se quedaron atónitos por el relato e intentaron averiguar al aire quién fue esa persona. Mientras tanto, las redes sociales se llenaron de distintas suposiciones.

Cande Molfese saltó a la fama por su papel de Camila Torres en la serie Violetta (Foto: Instagram @candemolfese)

Todo comenzó cuando la panelista contó sin tapujos: “Una vez… me cambiaron de avión… porque había una persona que no quería que yo me suba a ese avión”. A lo que Andy Kusnetzoff respondió: “Es imposible”. “Te juro”, retrucó ella con una sonrisa incómoda. “¿Hace cuánto paso esto?”, cuestionó una de sus compañeras. “Fue en 2017 o 2018″, aclaró Molfese. “¿Y tiene el poder de bajarte?”, le preguntó otra de sus colegas, ante la sorpresa de todos los presentes. “Tiene el poder de bajarme”, afirmó la también actriz y dejó el claro que se trataba de una persona muy famosa.

Sobre cómo fue la tensa situación que vivió, detalló: “Te lo juro, me compraron otro pasaje y me subieron al avión que seguía. Coincidíamos en el viaje, pero no. Veníamos del mismo lugar, del mismo equipo, de la misma movida y cada una volvía a Buenos Aires. Me compraron otro pasaje y me bajó”. Incluso, comentó que ella ya estaba en la aeronave y tuvo que salir entre medio de los pasajeros. En ese momento surgió la duda si fue Tini Stoessel la famosa que le hizo eso, y ella lo negó rotundamente.

Además de ser actriz y trabajar en streaming, Cande Molfese tiene una fuerte presencia en redes sociales, donde comparte contenido sobre estilo de vida, cocina y bienestar (Foto: Instagram @candemolfese)

Aunque dio algunas pistas de la famosa, no reveló su nombre. “Esa persona no me quería mucho. ¿Por qué? Vaya uno a saber. Una acá tan angelical, buenas vibes…”, dijo con un tono irónico. “Tiene tanto poder y me bajó de un avión, fue bastante humillante”, reconoció.

Cabe destacar que la ganadora de Bake Off Famosos (Telefe) trabajó como actriz en Violetta, junto a Tini Stoessel, y en la serie juvenil Soy Luna, también de Disney Channel. En esta última interpretó a Eva y Ada, hermanas gemelas que formaban parte de la banda llamada “RollerBand”. Dentro del elenco, se encontraban: Karol Sevilla (la protagonista de la serie), Ruggero Pasquarelli (interpretó a Matteo Balsano y fue pareja de Cande en la vida real) y Valentina Zenere (en el papel de Ámbar Smith, la antagonista principal), entre otros. Además, la panelista participó en la novela Quiero vivir a tu lado (eltrece).

Parte del elenco de Soy Luna (Foto: Instagram @gasvietto6)

Quién fue la famosa que hizo bajar a Cande del avión, según las redes

Luego de la anécdota que contó Cande Molfese, las redes sociales estallaron con cientos de comentarios que ubicaron a Karol Sevilla, la protagonista de Soy Luna, como la mujer que habría hecho bajar a la actriz del avión. En TikTok, abundaron los comentarios que apuntaron directamente a la cantante mexicana. “Obviooo que es Karol Sevilla”; “Nunca me harán quererte Karol Sevilla” e “Y bueno, Karol es Karol”, fueron las principales opiniones.

Varios comentarios en TikTok apuntaron a Karol Sevilla (Foto: Captura TikTok @rodridice)

A pesar de la gran polémica que generó la anécdota que contó Cande, y las especulaciones que circularon minutos más tarde, ella no confirmó ni desmintió nada.