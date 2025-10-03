Qué dice el nuevo parte médico de Thiago Medina de este viernes 3 de octubre

Desde hace tres semanas la salud de Thiago Medina genera una gran preocupación. El viernes 12 de septiembre, el exparticipante de Gran Hermano sufrió un accidente de tránsito mientras circulaba con su moto por la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno. Al llegar a esa esquina, impactó contra la parte trasera de un auto, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno. Allí lo internaron en terapia intensiva y su familia pidió por un milagro. Si bien la situación era extremadamente delicada, en los últimos días hubo una evolución y desde su entorno informaron que despertó y se alimenta. Este viernes 3 de octubre se conoció un nuevo parte médico que dio cuenta de sus mejorías.

Desde el accidente, la familia de Medina pidió cadenas de oración y un milagro para el joven. Desde el primer momento fue Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas Laia y Aimé, la que compartió en sus redes sociales las actualizaciones de su salud. Este viernes compartió una noticia esperanzadora. “¡Estamos felices! Hoy Thiago continúa mejorando, superando muy bien el postoperatorio. Se encuentra mejor de ánimo, comiendo y ahora leyendo. Les queremos contar que no requiere soporte de oxígeno, que eso es muy positivo", escribió en una historia de Instagram.

Thiago Medina sufrió un accidente de tránsito el 12 de septiembre y debieron internarlo en terapia intensiva (Foto: Redes Sociales)

Asimismo, indicó que si todo continúa así, esperan que pronto salga de terapia intensiva. “Él ya sabe que están todos ustedes orando, pidiendo y enviando energías positivas para su evolución y les agradece un montón”, concluyó Celis.

El nuevo parte médico de Thiago Medina (Foto: Instagram @danielacelis01)

Por otro lado, en el parte médico que compartió el jueves 2 de octubre, la exparticipante de Gran Hermano señaló que Thiago “pudo realizar la toilette quirúrgica sin complicaciones”. Esto, según indica la Clínica Universidad de Navarra, es un procedimiento médico que consiste en la limpieza profunda de una herida o zona lesionada, con el objetivo de eliminar tejido muerto, cuerpos extraños o restos de infección. En el caso de Medina, representa un paso clave en su recuperación, ya que indica una evolución del cuadro clínico y una disminución de los riesgos asociados a infecciones o complicaciones cutáneas.

Asimismo, el jueves, Camila Deniz, la hermana de Thiago y una de las personas que se mantuvo a su lado incondicionalmente durante estas difíciles semanas, contó en Cortá por Lozano (Telefe) que junto a Celis pudieron entrar a verlo a la habitación del hospital y conversar con él. “Está maravilloso. Esto es de a poquito, va evolucionando día a día. Pero con que me reconozca y me diga ‘gorda’ es todo. Sabe quienes somos, lo único que me dice es: ‘Estás más gorda. Empezá la dieta’. Él es así conmigo. Lo vi un rato y ya después lo dejamos descansar”, comentó la joven, feliz por el progreso de su hermano.

Camila habló sobre cómo se encuentra Thiago Medina

Por último, reconoció que aunque Thiago se encuentra más estable, su delicado estado de salud generó una profunda preocupación para toda la familia y aún le queda un largo proceso de recuperación para poder regresar a casa. “Es un milagro y realmente va a ser un testimonio vivo. El que cree en Dios sabe lo que estoy diciendo”, sentenció Deniz.