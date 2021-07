El nuevo trabajo de Romina Malaspina lejos de la televisión: “Es lo que viene”

Romina Malaspina dio un vuelco en su carrera en el último tiempo. Tras abandonar el mundo del periodismo y renunciar a la conducción del Canal 26, decidió dedicarse a la música. Sin embargo, su faceta artística no es la única que viene desarrollando, ya que la modelo también incursionó en el mundo de las finanzas.

Desde su salida de la televisión, la influencer se dedicar a compartir los aprendizajes de sus clases de compra y venta de criptomonedas e invita constantemente a sus fanáticos a seguir sus pasos. Incluso, a finales de mayo, la propia Malaspina dio un breve curso junto a su mentor “Emile”, que promocionó como una “introducción al mundo de las criptomonedas”.

Romina Malaspina incursionó de lleno en el mundo de las cirptomonedas

En una de sus stories, semanas atrás, Romina explicó: “Hay mucha gente que quiere empezar de cero, háganme saber si necesitan algo y puedo hacer un vivo o una transmisión por Twitch para que aprendan”. Y agregó: “Esto es increíble, es lo que se viene y hay lugar para todos”.

En otra de sus publicaciones, la flamante cantante señaló: “No se preocupen si no se metieron a esto de las cripto aún, lo importante es que tengan curiosidad. Obviamente el tren de bitcoin ya pasó, pero sí sirve comprar monedas que están mas baratas”.

Además de formarse, da clases de criptomonedas para principiantes

Además, Malaspina se dedicó a hacer historias de Instagram de madrugada, durante las cuales, según relató, se concentró en formarse en finanzas. “Ustedes ya me conocen, saben que soy un bicho nocturno, a esta hora me pongo a hacer cursos, estoy comprando y vendiendo criptomonedas”, detalló en uno de sus videos. En otro, relató cómo es su rutina como trader principiante. “Hoy me desperté y la mayoría de las monedas de mi portafolio estaban en suba. Ahora, están en baja. Esto no es malo, el mercado de criptomonedas se mueve constantemente, la clave es comprarlas cuando bajan, y cuando suben venderlas y comprar otras. Eso es básicamente lo que yo hago con mis criptomonedas”.

Recientemente, Malaspina quedó envuelta en un escándalo con Cinthia Fernández. Es que la exconductora de Canal 26 cuestionó la carrera política de la panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece). “Cinthia Fernández es candidata a diputada, no me jodas bolud... que va a ser candidata a diputada. Dios, qué país Argentina”, criticó.

Por su parte, la mediática que acompaña a Ángel de Brito en el magazine matutino no tardó en responderle. “Ay, mirá, ella dijo que no era grasa como yo y que no vivía de conventillo”, comenzó Fernández su descargo. “Te burlás del término gorreada y ya atrasa, ya fue. Todos somos cornudos alguna vez en su vida y ella fue cornuda con el novio español. Bienvenida, gorreada, al club”, completó, haciendo referencia a la relación que Malaspina tuvo en 2018 con el actor Daniel Pacheco y que terminó luego de que ella descubriera una infidelidad. “El WhatsApp le jugó una mala pasada”, expresaron en aquel entonces cuando se dieron detalles de lo sucedido.

LA NACION