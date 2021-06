Sin filtro: la dura respuesta de Cinthia Fernández a Malaspina sobre la infidelidad

Hace un tiempo, Romina Malaspina protagonizaba un vivo en su cuenta de Instagram donde, entre otras cosas, cuestionó la carrera política de Cinthia Fernández y su rol como panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece). A raíz de esto -y fiel a su estilo- Cinthia le respondió a la exconductora de Canal 26 y no se guardó nada.

“Cinthia Fernández es candidata a diputada, no me jodas bolud... que va a ser candidata a diputada. Dios, qué país Argentina”, había dicho Malaspina. “Ay, mirá, ella dijo que no era grasa como yo y que no vivía de conventillo”, comenzó la panelista de LAM su descargo.

“Te burlás del término gorreada y ya atrasa, ya fue. Todos somos cornudos alguna vez en su vida y ella fue cornuda con el novio español. Bienvenida, gorreada, al club”, completó Fernández.

La dura respuesta de Cinthia Fernández a Romina Malaspina - Fuente: eltrece

En sus dichos, Cinthia hizo referencia a la relación que Malaspina tuvo en 2018 con el actor Daniel Pacheco y que terminó luego de que ella descubriera una infidelidad. “El WhatsApp le jugó una mala pasada”, expresaron en aquel entonces cuando se dieron detalles de lo sucedido.

Este ida y vuelta data de hace un mes cuando, mensajes mediante, la modelo le dijo a la panelista que iba “a morir en un programa de chimentos” y que está “totalmente caducada”. “Quedate calentita y con las ganas de tener a Malaspina en el programa”, completó.

