El pedido de la madre de Justin Bieber que generó preocupación entre los fanáticos del artista

En los últimos días, la madre de Justin Bieber causó preocupación entre los fanáticos de su hijo al hacer un llamativo descargo en sus redes sociales. Pattie Mallette aseveró que “todos estaban rezando por él”, lo que generó todo tipo de especulaciones sobre la salud del cantante, quien está preparándose para encabezar el Coachella 2026.

Justin Bieber junto a su madre (Foto: Instagram/@pattiemallette)

“Te estamos animando y orando por ti siempre, Justin”, escribió la escritora canadiense al inicio del posteo en el que compartió un carrete de imágenes en las que se lo vio al intérprete de “Peaches” en los campos del festival en Indio, California.

La madre de Justin Bieber publicó un sentido posteo dedicado a su hijo (Instagram/@pattiemallette)

Pero eso no fue todo. La mujer de 50 años continuó: “Declaro libertad, fuerza, claridad y sanación sobre ti Justin. Toda cadena de miedo, confusión, pesadez y dolor sea rota en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, rodéalo de verdad, luz y protección. Sana cada herida en su corazón, mente y cuerpo, vista e invisible, restaura lo que fue robado, y cúbrelo en totalidad. Llenalo hasta rebosar con tu amor y consuelo”.

Una de las imágenes que publicó la mamá de Justin con el sentido posteo (Instagram/@pattiemallette)

Y completó: “Continúa levantándolo como una voz para tu Reino, inquebrantable y en llamas para ti Señor. Silencia cada voz que no viene de ti, y deja que su vida sea un testigo audaz de tu poder, amor y gracia curativa. Di amén si estás de acuerdo”.

Entre las fotografías que la autora de Nowhere but Up: The Story of Justin Bieber’s Mom publicó, dejó ver al joven de 31 años con una camiseta con la leyenda “Pray for me” (“Recen por mí”), un detalle que generó aún más revuelo, por lo que “¿Qué le pasó a Justin?“, se convirtió en la pregunta más frecuente.

"Recen por mí", la leyenda que se pudo leer en la remera de Justin (Instagram/@pattiemallette)

Otros, sin embargo, argumentaron que el mensaje no era más que el rezo de una madre por su hijo y un claro ejemplo de la devoción cristiana que Pattie cultivó por décadas. “Justin tiene una gran vocación en su vida, y su mamá está fielmente parada en la brecha por él. Cada grito de su corazón es escuchado por Jesús. Él no se perdió ni uno”; “¡Esto! ¡Cada semilla que hayas plantado dará frutos! ¡Nada como una mamá rezando!“; “Amén, estoy de acuerdo contigo. Orando por Justin” y “La oración de una madre es siempre la más poderosa. Me encanta la forma en que siempre has sido su mano derecha. Te queremos, Pattie. Eres ejemplar. Dios te bendiga”, fueron solo algunos de los comentarios al respecto.

El posteo causó el apoyo de los usuarios (Instagram/@pattiemallette)

El ruego de Pattie Mallette coincidió con un momento clave en la vida del músico de 31 años. Bieber cerró hace poco un acuerdo de diez millones de dólares para ser la estrella del festival Coachella en abril del próximo año. Este compromiso, que selló su vuelta a un escenario internacional luego de un lapso de ausencia, marcó un hito en su carrera.

El artista dio indicios de querer retomar su actividad durante 2025, en medio de especulaciones sobre su salud: lanzó los discos Swag y Swag II en junio y septiembre. Pero fue su conducta reciente y el consumo de marihuana lo que generó preocupación entre sus seguidores. Los rumores sobre problemas en su matrimonio con Hailey Bieber, la madre de su hijo, ocuparon también los titulares, aunque la celebrity negó las versiones en una charla con Vogue y pidió a sus detractores que “se calmaran y pasaran página”.