El pedido que le hicieron en secreto a la selección argentina: no gasten muchos dólares en Qatar

¡Vamos Argentina, vamos Messi! Otra semana en el país -o en lo que queda de él- donde todos estuvieron viendo si había neumáticos, incluso gente que no tiene auto. También se dio el curioso caso de gente que tiene auto y que no necesitaba cambiar las llantas, pero aún así no pudo dormir hasta saber si los gremios y los empresarios se ponían de acuerdo.

Mientras tanto, Messi hizo todo en la gira con la selección argentina: se lució, hizo los goles y manejó el micro hasta el hotel. Todos los argentinos le piden lo mismo al equipo en Qatar: no gasten dólares.

A todo esto, siguen las tomas en los colegios. Los estudiantes piden mejoras en las viandas y están en contra de las llamadas prácticas laborales. Honestamente, todo el mundo está en contra de esa práctica llamada “trabajar”, pero bueno, no queda otra.

Además, la última encuesta de opinión: ¿qué piensan los argentinos de los políticos? Números reveladores que profundizan un viejo paradigma: los políticos no piensan.

