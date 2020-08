Pampita opinó sobre los polémicos dichos de Nicole Neumann y le dio un consejo a Mica Viciconte Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de agosto de 2020 • 16:25

Desde que se divorciaron, cada cruce entre Nicole Neumann y Fabián Cubero es noticia y queda al borde del escándalo. En esta oportunidad, la modelo hizo una polémica declaración sobre su exmarido que provocó varias opiniones y entre ellas, la de su histórica rival de pasarela, Pampita Ardohain.

En una entrevista al Pollo Álvarez, Nicole le preguntó sobre la cantidad de veces que tenía sexo con su pareja. Ante esto, el conductor de Nosotros a la mañana (ElTrece), detalló: "Para una pareja que está hace cuatro años, uno de casados, tres veces por semana está perfecto".

Frente a la respuesta, Nicole disparó una explosiva confesión: "Yo estaba en ese promedio a 10 años de casada", en referencia al momento en el cual se encontraba en pareja con el exjugador de fútbol.

Los dichos de la Neumann encendieron un debate que llegó al aire de Pampita Online (NetTV), el ciclo que conduce Carolina Ardohain, a quien le llamó la atención que su colega haya hecho semejante confesión íntima.

"¿Qué dirá Cubero, no? Él tiene una nueva pareja [Mica Viceconte] hace bastante. No importa cuántas veces lo hicieron, el tema es que se siga hablando de algo de antes", opinó Pampita.

Más adelante en el programa, Barby Franco preguntó si Viciconte se había expresado al respecto y Pampita exclamó: "No. ¡Y lo bien que hace!". Y le dio un consejo a la novia del jugador: "No contestes Mica, no pises el palito".

"No contestes sino es un ida y vuelta que no para más", continuó Pampita y recordó que Mica había hecho declaraciones previas sobre su vida sexual con Cubero, en las que había reconocido que la pareja mantenía relaciones todos los días. "Lo declaró antes de lo que dijo Nicole", aclaró Pampita.