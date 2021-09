Entre lágrimas, Virginia Gallardo le pidió disculpas al aire a los hijos de Ricardo Fort

Desde hace dos semanas, Virginia Gallardo conduce Ricardo Fort, A mi manera (América TV), el ciclo en homenaje al mediático empresario. En la última emisión, cuando llegó el segmento dedicado a sus hijos, su expareja se emocionó y les pidió disculpas debido a la polémica que se suscitó entre ellos porque la modelo no quiso participar de la serie sobre la vida de su padre.

“Quiero resaltar la imagen de Gustavo y Marisa, dos personas incondicionales, decirles que los quiero y que sin duda, Ricardo estaría muy orgulloso de ver cómo educaron, cuidaron a sus hijos”, arrancó su descargo la modelo, en referencia a los tutores de los hijos del productor.

Virginia Gallardo le dedicó unas emotivas palabras a los hijos de Ricardo Fort - Fuente: América

Y continuó: “En lo personal, a los niños, que para mi quedaron así en el tiempo: si bien compartí otros momentos ya más de grandes que fue público también, para mí serán eso toda la vida. Les quiero pedir disculpas”.

“Lamento profundamente lo sucedido, me hubiera gustado que las cosas se den de otra manera. Pero bueno, acá estamos y esta es la manera de homenajear a papá. Y este es el mejor tesoro que puedan tener de lo que fue Ricardo en vida, conmigo por supuesto”, concluyó la panelista de Intrusos (América TV) con la voz quebrada.

El enojo con la familia Fort

A finales de julio, comenzó la filmación de El comandante, una docuserie de 11 capítulos que mostrará con imágenes y testimonios la excéntrica vida de Ricardo Fort: desde su nacimiento hasta el final. Virginia Gallardo, la novia más emblemática del mediático millonario, contó en Intrusos que pidió no ser parte de la producción y solicitó explícitamente que no se la mencionara.

“Hice la conexión para que esto se lleve a cabo, pero tengo que cuidar mi imagen pública. No conozco a los productores, ni siquiera ellos conocieron a Ricardo, y no sé qué van a contar. Les pregunté si cambiaba en algo que no estuviera, que no se me nombrara, y me dijeron que no. No estoy en contra de la serie, al contrario, le deseo lo mejor. Me parece bárbaro y ojalá se muestre una parte linda de la vida de Ricardo“, justificó su negativa la bailarina.

En ese contexto, luego se manifestaron integrantes de la familia de Ricardo Fort. De hecho, Rocío Marengo -en pareja (ahora en crisis) con el hermano del chocolatero- tildó de “desagradecida y poco memoriosa” a Gallardo.

La negativa de la exnovia del millonario, fallecido en noviembre de 2013, también le cayó mal a su hija, Marta Fort. De hecho, la adolescente respondió algunas preguntas de sus seguidores en Instagram, entre las que le consultaron si había escuchado las declaraciones de Gallardo sobre su participación en la serie. “Sí. No estoy de acuerdo pero es su elección”, contestó la joven.

“Yo le mandé un mensaje para aclarar las cosas, decirle que no tengo nada en contra de ella pero no recibí respuesta. Yo no quiero tampoco seguir el tema, que tenga suerte con su programa y listo”, señaló la melliza, más adelante, en referencia al especial que Gallardo conduce por la pantalla de América sobre la vida de su padre.