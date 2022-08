Tini Stoessel fue a ver a Rodrigo De Paul y un hincha le hizo una singular advertencia

Las cosas entre Martina “Tini” Stoessel y Rodrigo De Paul, parecen estar mejor que nunca. Tras largos meses de intercambios en las redes, de un like que va y un comentario que viene, los tortolitos decidieron hacerle frente a las críticas y vivir su amor a plena luz del sol.

Ahora están instalados en España, por lo que ella decidió ir a verlo a un partido de fútbol. Sin embargo, un hincha del Aleti -y de De Paul- la increpó con una inesperada advertencia.

Meses atrás, el número 7 de la Selección Argentina, acompañó a su novia a varios de los conciertos que dio en el marco de su tour 2022. Ella, feliz de verlo entre el público, le dedicó una romántica canción como muestra de agradecimiento y juntos protagonizaron un momento especial que enamoró a los fanáticos.

Sin embargo, ahora los roles se invirtieron, ya que fue ellaquien decidió mostrarle su apoyo y alentarlo desde la tribuna del estadio Coliseum Alfonso Pérez, cuando su equipo, el Atlético de Madrid, se midió ante el Getafe. De Paul entró en el segundo tiempo y el encuentro terminó 3-0 a favor de los “colchoneros”.

La pareja se encuentra en España, alojados en la casa del futbolista (Foto Instagram @rodridepaul)

Como era de esperarse, algunos de los espectadores reconocieron a la cantante entre el mar de gente y los que pudieron, y se animaron, le pidieron una foto. Uno de ellos fue un joven llamado Ricardo, quien además de conseguir la tan ansiada imagen, la compartió en sus redes sociales. Sin embargo, en el posteo le habló directamente a Rodrigo De Paul y reveló detalles de la advertencia que le hizo a Martina cuando se encontraron.

Un fan de Rodrigo De Paul se cruzó con Tini en un partido y le hizo un sugerente pedido (Foto: Instagram @ricardo_rsd_)

“Hola Rodri. Le he dicho a Tini que te cuide mucho, que en el Atleti te queremos mucho. Son una pareja muy linda”, escribió el joven en su cuenta de Instagram.

Sus palabras estuvieron acompañadas por la foto que se tomó con la intérprete de “Carne y hueso” en el estadio. A ella se la vio relajada, con un look cómodo en blanco y azul y una sonrisa en el rostro. Por su parte, el fan decidió taparse la cara con un emoji para no revelar su identidad.

Tras varias idas y vueltas, distancias, rumores y terceros, hoy Tini y De Paul están más juntos que nunca. Los últimos meses fueron un tanto turbulentos porque él estuvo envuelto en una batalla judicial con Camila Homs, su pareja durante más de una década y madre de sus dos hijos. Después de largas semanas de negociaciones y conflictos, decidieron recordar los buenos años vividos y priorizar el bienestar de los pequeños y lograron llegar a un acuerdo.

Una vez finalizado el drama legal, Homs llevó a Francesca y Bautista a pasar unos días en España con su padre, quien no los veía desde julio, cuando visitó por última vez la Argentina. Por su parte, ella decidió quedarse cerca, pero no tanto. Se fue a descansar a Ibiza, pero no lo hizo sola ni con amigas, sino que viajó en compañía de Carlos Benvenuto, el misterioso empresario con quien comenzó un romance, hace unas pocas semanas.