El plato anti-frío ideal que eligió Valentina Cervantes

Cuando Valentina Cervantes confirmó su separación de Enzo Fernández en octubre de 2024, una ola de propuestas como modelo le surgieron desde Argentina, por lo que no tardó en armar sus valijas y pegar la vuelta. A principios de este año, la joven pareja se reconcilió y la influencer regresó a Londres, ciudad en la que el futbolista juega en Chelsea F. C. de la Premier League. Sin embargo, ella emprende algún que otro viaje exprés a su país de origen cada vez que puede... y eso hizo en los últimos días.

Enzo Fernández junto a Valentina Cervantes y sus hijos (Foto: Instagram @enzojfernandez)

Durante su estadía, la madre de Olivia y Benjamín -hijos que tuvo con el deportista- aprovechó para cumplir con ciertos compromisos de la agencia de modelaje y, además, para visitar a su familia. En su último día en suelo argentino utilizó su cuenta de Instagram, en la que cuenta con 2.7 millones de seguidores, para compartir el plato tradicional con el que le hizo frente al frío, dada a las bajas temperaturas que se presentan desde hace algunos días con la llegada del invierno.

Valentina Cervantes se declaró fanática del guiso de lentejas (Foto: Instagram/@valucervantes)

“Placeres de la vida. Ya se imaginan dónde estoy”, escribió junto a la imagen en la que dejó ver una gran olla con guiso de lentejas y la cual compartió mediante sus stories. Luego, agregó otra fotografía que dio cuenta de que se trataba de la previa del partido de este miércoles entre River Plate y el Inter de Milán para el Mundial de Clubes, ya que en la postal se veía a su pequeño sosteniendo la pelota del equipo para el que su padre jugó y del cual es hincha.

Valentina Cervantes mostró las últimas horas de ella y sus dos hijos en Argentina (Foto: Instagram/@valucervantes)

Cabe recordar que no es la primera vez que la joven expresa su amor por su tierra. En una de las entrevistas que brindó en Buenos Aires, cuando recién se había separado del mediocampista, señaló: “Yo vine a la Argentina porque acá está mi familia, estoy más acompañada, puedo pasar una Navidad con mi familia, los nenes también. Ellos allá no tienen primos, yo no tengo una amiga. No puedo ir a tomarme un mate a la casa de mi abuela. Y ya no lo hice por tres años, entonces quería volver a hacerlo”, mencionó en aquel entonces en diálogo con LAM (América TV).

Valentina Cervantes contó por qué volvió a la Argentina y reveló si todavía está enamorada de Enzo Fernández

Asimismo, hace unos días visitó el ciclo de streaming No lo piensen tanto! de Multitalenttv, donde se refirió a cómo transita el estar lejos de su casa y deslizó la posibilidad de regresar. “Hace un montón que yo no venía acá, y cuando vine me sentía muy bien, entonces era como bueno, ¿qué hago? Si dejo todo de nuevo, como dejé hace cuatro años", señaló.

Valentina Cervantes contó el gesto que tuvo Pampita con ella

Luego de conocerse el año pasado que el futbolista quería estar un tiempo “solo”, lo que lo llevó a tomar distancia de la madre de sus hijos, se rumoreó que durante esta distancia que tomaron, él pudo haber tenido un encuentro con Carolina ‘Pampita’ Ardohain en Londres, algo que la misma Cervantes se encargó de desmentir. Ahora, a cuatro meses de haber confirmado la reconciliación, la influencer de 25 años reveló el gesto que tuvo la modelo.

Valentina Cervantes habló de los rumores de romance entre Enzo Fernández y Pampita

“Me mandó un mensaje Caro, una gran mujer, la verdad, es lo único que pudo decir”, afirmó en diálogo con Puro Show a principios de este mes y concluyó: “Sinceramente, yo los paso por arriba. Le inventaron tantos romances siempre... uno más, uno menos, es lo mismo”.