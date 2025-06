Valentina Cervantes contó el gesto que tuvo Pampita con ella tras los rumores de romance con Enzo Fernández

A fines de octubre de 2024, y después de seis años de relación y dos hijos en común, Enzo Fernández decidió depararse de Valentina Cervantes para experimentar la vida “solo”. Recientemente, se rumoreó que durante esta distancia que tomaron, él pudo haber tenido un encuentro con Carolina ‘Pampita’ Ardohain en Londres, algo que ella se ocupó personalmente de desmentir públicamente. Ahora, a cuatro meses de haber confirmado la reconciliación, la influencer de 25 años se refirió a este supuesto romance en el que se vinculó a su novio y reveló el gesto que tuvo la modelo.

Esta semana Valentina Cervantes habló con Puro Show (eltrece) sobre su relación con Enzo Fernández. “Por suerte estamos muy bien”, aseguró. “Estamos en una etapa tranquila. Disfrutando. Nunca tuvimos un encontronazo grande”, remarcó. Si bien aclaró que desde que regresaron algunas cosas de su relación cambiaron, otras siguen igual, pero están bien y enamorados. Incluso dijo que para ella no es difícil ser novia de un futbolista: “Te vas acostumbrando. Yo creo que es como ser novia de otra persona”.

En febrero, Enzo Fernández y Valentina Cervantes decidieron darse una nueva oportunidad (Foto: Instagram @enzojfernandez)

Fue entonces cuando el cronista le preguntó por los rumores de romance entre Fernández y Ardohain. Si bien reconoció que estaba al tanto, dejó en claro que no significaron un problema para la pareja. Además, dijo que la modelo se puso en contacto con ella. “Me mandó un mensaje Caro, una gran mujer, la verdad, es lo único que pudo decir”, afirmó.

“Sinceramente, yo los paso por arriba. Le inventaron tantos romances siempre... uno más, uno menos, es lo mismo”, concluyó la influencer. Cabe recordar que además de vincularlo con Pampita, también trascendió que mientras estuvo separado de la madre de sus hijos, el futbolista pudo haber tenido un romance con la cantante Nicki Nicole. No obstante, hoy la crisis de la pareja ya es cosa del pasado y están juntos, felices y enamorados.

En noviembre Pampita estuvo en el estadio del Chelsea, lo cual despertó rumores de romance con el futbolista, pero ella se ocupó de desmentirlos (Foto: Instagram @pampitaoficial / @enzojfernandez)

Los rumores de romance entre Carolina Ardohain y Enzo Fernández surgieron a partir de que en noviembre ella viajó a Londres y fue a ver un partido del Chelsea -equipo en el que juega el argentino- en el estadio Stamford Bridge. Sin embargo, la modelo se ocupó personalmente de aclarar que no lo conocía personalmente. “Lo juro por mis hijos”, afirmó en diálogo con Viviana en vivo (eltrece) hace un par de semanas y aclaró que era su hermano quien conocía tanto al deportista como a Cervantes.

“No tengo nada que ocultar. Lo diría si hubiera tenido un affaire, porque la verdad nunca oculté nada de mi vida, todo el mundo sabe absolutamente todo”, sostuvo y agregó: “Creo que es una información que llegó mal por una foto que publiqué cuando estuve en Londres”. En este sentido, explicó que viajó por trabajo con una empresa de turismo y acompañada por una amiga y que el itinerario además incluyó París y Edimburgo. Incluso dijo que su novio, el polista Martín Pepa, viajó a Londres a visitarla y fue con ella al partido del Chelsea.

Pampita habló de los rumores de romance con Enzo Fernández

“No tengo nada que ocultar. No me hace gracia, obviamente, porque no me gusta que me vinculen con gente con la que no salí. No me gusta porque queda y alguien se pregunta ‘¿será verdad?’ ‘¿será mentira?’. No, lo desmiento rotundamente. Nunca lo vi en mi vida y nunca vi en mi vida a ningún jugador de fútbol, jamás", afirmó y remarcó que “por cosas de la vida” nunca salió ni a tomar un café con un futbolista.