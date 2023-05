El polémico comentario de Maxi Trusso sobre Lali Espósito: “Es un lindo poni que se esfuerza por cantar bien”

escuchar

En diálogo con Intrusos (América), el DJ Maxi Trusso analizó el presente de la industria musical y elevó el tono al referirse a Lali Espósito, a quien la acusó de ser “un poni que se esfuerza por cantar bien”. Sin pelos en la lengua, el cantante explicó que existen dos camadas de músicos y que, en la actualidad, los artistas buscan el rédito económico antes que ser reconocidos por sus canciones.

“La música de hoy es un derivado de las redes sociales, de los programas de televisión. La música de antes se caracterizaba por una búsqueda y sacrificio”, empezó Trusso, quien marcó la cancha a la hora de comparar a artistas como Charly García, Fito Páez, entre otros con Lali o Tini Stoessel, catalogadas, según él, de manera peyorativa, como influencers.

Maxi Trusso cargó contra Lali Espósito: "Es un exponente de la grasada"

Y, en esa misma línea, agregó sobre el camino que realizaron algunos referentes de la escena musical argentina: “Antes era más difícil: Charly, Spinetta, Fito dejaron su vida por la música, ahora estos flacos van por la guita directamente”. A partir de ese momento, Trusso no tuvo reparos a la hora de referirse a la autora de hits como “Disciplina”.

“Son un fenómeno raro, perdón que lo diga así. Lali es divina, una gran actriz. Tini es influencer. Pero no son rockers. Si lo ve (Gustavo) Cerati diría lo mismo, son artistas del mundo moderno. El Rock and roll es otra cosa, es chocar contra la desgracia y ellas no lo hicieron”, argumentó sobre su postura.

Ante la repregunta del periodista acerca de su concepción de la palabra “música”, Trusso lo alejó completamente de lo que muestran Lali y Tini: “¿Cómo va a estar la música ahí si vos no sufriste? Igual no es culpa de ellas, nada que ver, ellas son muy lindas. Lali es un lindo poni que se está esforzando por cantar bien”, expresó, contundente.

Para finalizar la nota, Trusso le recomendó a Lali que se junte con él “a tomar unos whiskys y hacer rock and roll” y remató, definiéndola como un “exponente de la grasada”. A partir de estos testimonios, Florencia de la V y su panel de periodistas expresaron su malestar por los dichos subidos de tono del DJ y cargaron duramente sobre él al afirmar que buscaba notoriedad en los medios en busca del “efecto rebote” que podría provocar una contestación de Lali o Tini.

El mensaje de Britney Spears que dejó a Lali sin palabras

En contrapartida a las críticas recibidas, Lali mostró en los últimos días un elogio que la dejó atónita. Es que tras la oficialización de su nuevo material discográfico que lleva su nombre artístico, la cantante mostró cómo Britney Spears se refirió a su disco y la llenó de elogios.

“Hola, soy Britney Spears. Necesitaba que sepas que amo tu canción ‘Obesesión’ y el homenaje que le hacés a mi canción ‘Crazy’”, mostró Lali, en su cuenta de Instagram, y despertó la admiración de todos sus fanáticos por el alcance que tuvo el lanzamiento de su CD.

BRITNEY LE MANDÓ UN AUDIO A LALI DICIENDO QUE ESCUCHÓ OBSESIÓN Y LE ENCANTÓ, NO PUEDE SER ¡¡¡¡MI PAIS!!!! ¡¡¡¡MI PAIS!!!! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/3erD4lZWoz — fercho (@wonderfullespos) April 27, 2023

Además, Britney no se quedó solo con eso y felicitó a Lali por el desarrollo de su carrera profesional: “Hiciste un increíble trabajo. Seguí rockeándola con tu nuevo álbum. Te amo, dulce”, finalizó el video que tuvo una aceptación general de su fandom que sigue el día a día de la artista argentina en sus redes.

