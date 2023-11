escuchar

Esta semana se viralizó un video de Luis Miguel en uno de sus conciertos en México. En él se puede ver al cantante acercándose a una niña que alzaban en brazos para que lo pudiera saludar. Fue cuando el intérprete de “Cuando calienta el sol” tomó a la niña y cometió lo que pareciera ser uno de sus peores errores: la beso en la boca.

No sabemos si se trató de un accidente o el cantante quiso hacerlo voluntariamente. De todas formas, la acción se viralizó en redes y todos criticaron la actitud. Incluso, algunos usuarios trataron a sus fanáticos de “doble moral”, por no cuestionar la actitud del cantante.

Las redes sociales suelen ser nido de cancelaciones constantemente. Y esta ocasión en particular no fue la excepción. “¿Por qué Luis Miguel puede besar a una niña? ¿Qué tipos de padres ofrecen a su niña?”; “¿Dónde quedaron esas personas que decían: ‘con los niños, no’? ¿O solamente porque es Luis Miguel está bien?”, son solo algunos de los comentarios que pueblan el viral de TikTok.

Los asistentes comenzaron a aplaudir y gritar de la emoción, ya que al parecer no notaron lo que después evidenció el video. Muchos usuarios de redes sociales, indignados con la respuesta del público, pidieron que no se debe normalizar este tipo de actos, aunque se trate de él, porque “si fuera otra persona no lo perdonarían”, e inmediatamente armarían un escándalo.

Otros defendieron a Luis Miguel sin dudarlo. “Fue un beso en la mejilla, siempre tan mal pensada la gente”; “Vean bien antes de criticar, no la besó en la boca”; “El beso no fue en la boca, es el ángulo del video”; “Pienso que deberían analizar bien el video antes de juzgar, pueden arruinar la vida de un gran artista como él”, escribieron en redes sociales.

El mal momento de Luis Miguel en pleno show

Luis Miguel atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera profesional a sus 53 años de edad. Pero, lamentablemente, en uno de sus recientes conciertos, las cosas no marcharon del todo bien. El cantante vivió un muy mal momento que quedó registrado por los espectadores. Mientras interpretaba “Ahora te puedes marchar”, sintió un fuerte tirón en la pierna y su expresión de dolor no pudo pasar desapercibida.

Luis Miguel en concierto en su tour durante Kaseya Center Alexander Tamargo - Getty Images North America

En el video en cuestión, se pudo ver el momento en el que, mientras sonaba la mencionada canción, Luismi pateó una gigantesca pelota inflable negra para sacarla del escenario. Sin embargo, esa pequeña acción le provocó un fuerte dolor en la pierna derecha.

Sin embargo, el malestar físico fue tan intenso que tuvo que tomarse un momento para volver a mover la pierna, intentando acomodar la rodilla derecha con la esperanza de que el dolor disminuyera. Aunque intentó manejar la situación de manera profesional, su expresión de sufrimiento evidenció el malestar que experimentaba. Además, en las redes sociales se compartieron otros videos de Luismi en el escenario, donde se agarraba la cadera en un intento de aliviar el dolor en el nervio ciático.