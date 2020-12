Juana Viale arrancó la emisión de Almorzando con Mirtha del domingo pasado con un especial saludo para su novio Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de diciembre de 2020 • 13:52

Juana Viale arrancó la emisión de Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) del domingo con un especial mensaje para su novio, Agustín Goldenhorn.

La conductora del mítico ciclo sorprendió con una canción y una dedicatoria para su pareja por su cumpleaños. Entonando con pasión el clásico "Cómo te extraño mi amor", una balada escrita por Leo Dan y popularizada en los últimos años por el grupo mexicano Café Tacvba. "Esta canción, egoísta, es para el señor Agustín Federico Goldenhorn, mi amor. El amor de mis amores, que cumple años. Un pibe. Así que todos los besos para mi hombre", dijo Juana.

El romántico saludo de Juana Viale a Agustín Goldenhorn al aire 02:18

Video

Luego, sin dar más detalles, dejó en claro que no podrían celebrar el día juntos. "Yo tampoco estoy acá donde estoy ahora presente, ni él está donde está. No lo puedo ver, así que besos para él", cerró la nieta de Mirtha.

Hacia el final del programa, la conductora volvió a referirse a su pareja y reiteró su saludo en el momento de brindar: "Brindo por ustedes, por haber venido, y también voy a brindar por mi amor, Agustín Federico Goldenhorn, que hoy cumple años. Te amo con toda mi alma", dijo.

La conductora del mítico ciclo sorprendió con una canción y una dedicatoria para su pareja por su cumpleaños Crédito: Instagram

¿Cómo se conocieron?

La presentación en público fue el 17 de mayo, cuando el arquitecto y músico acompañó a Juana a su programa y la conductora lo presentó. Ese día, la actriz reveló que se conocieron en una cita a ciegas.

"Yo había ido a trabajar a Córdoba y estaba mi mamá y un grupo de amigos comiendo en un restaurante y me dicen si tenés ganas vení a comer. Y yo había llegado a Aeroparque y estaba muy cerca, entonces fui. Y estaba con todos amigos y digo 'ay, ¿nadie tiene a nadie para presentarme?'. Y un amigo me dice yo tengo a una persona que te voy a presentar, pero no me muestra foto ni nada", recordó.

La conductora entonó con pasión el clásico "Cómo te extraño mi amor", una balada escrita por Leo Dan y popularizada en los últimos años por el grupo mexicano Café Tacvba Crédito: Gerardo Viercovich

"Pasó un tiempo y recibo un mensaje que me dice 'Agente X', él no sabía mi nombre y me mandó un mensaje que me encantó. Le digo 'tengo una hora para que nos tomemos un vino y nos conozcamos'. Él no sabía que estaba hablando conmigo, y salgo, me mira y me dice '¡ah, sos vos!'. Y ahí nos fuimos a tomar un vino a un bar malísimo, el peor vino del mundo, y hubo ahí como algo y surgió una magia. Más tarde nos encontramos con nuestro amigo y nos dijo 'yo pensé que iban a durar dos semanas'. En realidad dijo 'dos.' y otra cosa'", manifestó Juana refiriéndose a una expresión sexual.

Por otro lado, días atrás, la nieta de Mirtha se mostró feliz por el regreso de su abuela al programa el 19 de diciembre para despedir este 2020 tan particular, marcado por la pandemia de coronavirus. "Ella vuelve. Mi abuelita vuelve a su programa. Vamos a despedir el año", expresó Viale.