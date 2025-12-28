Juana Viale lució un vestido a puro brillo en el último programa del año: “No podía ser menos”
La conductora lució un diseño de gala para despedir a la audiencia hasta la temporada 2026; qué invitados recibió para cerrar el ciclo
Juana Viale deslumbró este domingo 28 de diciembre con un look de gala que deslumbró a su audiencia. En una jornada atípica, ya que hizo el cierre del ciclo 2025 y se despidió hasta la próxima temporada, apareció con un vestido en tono champagne y soltó una broma referencial que causó la risa de todos los presentes.
La nieta de Mirtha Legrand hizo una apertura particular al tratarse de la emisión final del Almorzando con Juana Viale (eltrece) que le compete a este año. Además, explicó que no se tomará vacaciones de momento y que el próximo domingo 4 de enero transmitirá desde Mar del Plata, al igual que lo hizo el verano pasado.
Se espera que la estadía en “La Feliz” solo sea por cuatro jornadas y luego de ello volvería a Buenos Aires, aunque no especificó si habrá un corte de descanso en febrero. Por lo pronto sí confirmó que Gino Bogani se desligará de sus looks mientras esté fuera y los vestidos que lucirá en ese período especial serán diseñados por diferentes argentinos que quedaron seleccionados tras un concurso de moda que ella misma incentivó, para dar a conocer a otros modistos del país.
En cuanto al atuendo que lució esta jornada, se trató de un vestido strapless en tono champagne con brillos y que definió detalladamente su figura.
“Me vestí de fiesta. No podía ser menos. Tengo que caminar lento porque no me da mucho… Pero es un vestido de strapless con abertura y cola. Además, la textura da un efecto de burbujas de champagne rosé, así que cuidado con el alcohol, no me beban mucho porque van a estar totalmente en pe***”, describió la conductora a la vez que recordó que días antes del programa la producción hizo una celebración con música y mucho baile.
Sobre el peinado, llevó el pelo suelto para no sentirse “contenida” y el make up consistió en un sombreado del mismo color que el vestido, además de un par de pestañas artificiales para tener volumen.
Luego de que la producción sumó un reel a las redes de la mesaza, los usuarios no tardaron en reaccionar al outfit de Viale, con mensajes como: “Soñado el vestido, precioso”; “Espectacular”; “Bellísimo” y “Hermosa”.
Acerca de los invitados al Almorzando, Juana Viale recibió a Fabián Vena, Carla Pandolfi, Matías Rossi, Claudio Benítez, Andrea Ghidone y Gabriel Schultz.
